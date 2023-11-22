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Происшествия 22 ноября 2023 17:49

Пробки в Казани достигли 10 баллов

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В Казани пробки достигли 10 баллов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Карты».

В настоящее время движение парализовано в центре — на улицах Нариманова, Татарстан, Право-Булачная, Пушкина, Островского. Особенно тяжело ситуация обстоит на Проспекте Победы и Мамадышском тракте. Движение там затруднено на несколько километров.

Сильные пробки наблюдаются и на Декабристов, Тэцевской, Фрунзе, Дементьева.

Фото: © скриншот

#пробки на дорогах
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