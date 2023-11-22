Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пробки в Казани достигли 10 баллов
В Казани пробки достигли 10 баллов. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс.Карты».
В настоящее время движение парализовано в центре — на улицах Нариманова, Татарстан, Право-Булачная, Пушкина, Островского. Особенно тяжело ситуация обстоит на Проспекте Победы и Мамадышском тракте. Движение там затруднено на несколько километров.
Сильные пробки наблюдаются и на Декабристов, Тэцевской, Фрунзе, Дементьева.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников