«Пробиваем стену вместе»: неоднозначная победа «Ак Барса» и намеки на казанское судейство

Слегка неожиданно уверенной победой завершился матч «Ак Барса» с лидером Востока - челябинским «Трактором». И хоть никто по итогам игры в заслуженности виктории не сомневался, это не помешало разразиться судейскому скандалу по итогам встречи. Вместе с тем, «ТИ-Спорт» размышляет как о позитивных, так и спорных сторонах этой победы.





«Ак Барс» выиграл по делу, но это не был «Трактор», который справедливо лидировал на Востоке

Тяжело вошел в эту игру «Ак Барс», хоть и перебросал соперника и даже создал пару шикарных моментов по первому периоду. Вот только с реализацией была беда. Свои практически стопроцентные моменты не реализовывали Коршков и Кошелев.

Зато после перерыва все пошло как по маслу. На льду в исполнении «Ак Барса» присутствовало все: шикарная реализация большинства – три из трех. Классная подмога оборонительной линии при розыгрыше лишнего. При этом со стороны «Ак Барса» игровая дисциплина была на должном уровне. И даже кураж, которого так не хватало в играх с «Авангардом» и «Спартаком».

Непонятно, почему игроки «Трактора» сыграли в этом матче так опрометчиво и нахватали 11 штрафных минут, но казанцы сумели воспользоваться этим на все сто. Это подчеркивал в победной раздевалке и Анвар Гатиятулин.

«Молодчики все, сыграли спецбригады, игровая дисциплина, все…»

Однако история нынешнего сезона уже научила, что трубить в фанфары сейчас точно не стоит. Даже после уверенной победы над номинальным лидером Восточной конференции. У «Ак Барса» недавно уже была история, когда казалось, что команда выбралась наконец из затяжной ямы, обыграв «Сибирь» и «Нефтехимик», а позже и «Автомобилист». Но дальнейшие игры показали – проблемы никуда не делись.

Во-вторых, нужно признать честно: «Трактор» в этом матче был сам не свой. Огромное количество ошибок в обороне, под второй гол Галимова защитники вообще услужливо выдали шайбу прямо ему на крюк. Ужасно сыграли в плане дисциплины, а голкипер Зак Фукале совсем не выручал.

«Сегодня мы увидели на льду две команды, одна из которых была очень настойчивой, а второй настойчивости не хватило. «Ак Барс» хотел заполучить шайбу – он её контролировал. Итог – соперник заслужил победу, а мы заслужили шесть пропущенных шайб», - признавал честно наставник «Трактора» Бенуа Гру после матча.

Корреспондент «ТИ-Спорт» уточнил у канадского специалиста, нет ли у него ощущения, что команда головой уже в плей-офф и под финиш регулярного чемпионата стала беречь себя и просто доигрывать.

«Это хороший вопрос. Но я не считаю, что мы стремимся сберечь себя для матчей плей-офф. Каждый матч важен для нас до конца регулярного чемпионата. Это проверка играми против топовых команд. Сейчас «Ак Барс», против которого непросто играть на его площадке. Но я разочарован тем, как мы провели игру», - признал Гру.

Фото: ak-bars.ru

Стоит отметить, что у таких побед две стороны медали: с одной стороны от них можно отталкиваться, ловить кураж и дальше идти по восходящей на эмоциях. С другой – они дают ложное впечатление, что все проблемы позади. Этот «Трактор» был действительно далек от своей лучшей мотивации.

Вопрос от «ТИ-Спорт» для Анвара Гатиятулина был именно об этом. Как не допустить ситуации, что из-за игры с соперником, пребывающем в не лучших кондициях не попасть в ложную уверенность в своих силах.

«Спадом можно назвать два матча – с «Торпедо» дома и игру в Омске. В остальных играх у нас были хорошие отрезки, но мы не могли распорядиться моментами у ворот соперника. Сами пропускали лёгкие голы из-за своих ошибок. Но мы вместе ломаем эту стену, ребята всё понимают. По отношению к работе, по живой лавке и раздевалке видно их отношение. Первый шаг в этом направлении мы сделали», - рассуждал наставник «Ак Барса».

Что ж, в «Ак Барсе» по-прежнему уверены, что систематических проблем у него нет, а есть лишь неудачи в отдельно взятых играх. Хороший ли это знак? Плей-офф покажет..

Миллер вернулся

Приобретение Митчелла Миллера в ноябре 2023 года воспринималось в Казани неоднозначно. Все-таки темное прошлое и запятнанная в НХЛ репутация играли свою роль. Однако на льду американский защитник быстро повернул к себе трибуны «Татнефть Арены».

Тогда еще 21-летний Митч показал, что может быть полезным на фоне захандрившего Вячеслава Войнова, и даже где-то добирать очки, которые раньше набирал российский звездный защитник. По итогам второй половины сезона у Миллера было 13 (3+10) очков в 32 играх регулярки.

Однако с началом нынешнего чемпионата что-то в атакующих действиях Миллера разладилось. Он по-прежнему не сбавлял в уровне в своих прямых обязанностях – отыгрывал в обороне с не критическим количеством ошибок. А вот с результативностью была беда. Американец старался пристреливаться в каждом матче – и ничего. В какой-то момент он даже стал за это подвергаться обструкции.

А когда он получил травму, в составе отлично проявил себя Артемий Князев, и если место Миллера в составе после возвращения никто не подвергал сомнению, то его роль ведущего защитника топ-4 уже не была такой безоговорочной.

Однако после возвращения на лед спустя два месяца американец будто перезагрузился. Он начал набирать необходимые очки в атаке. Вот и вчера на его счету две результативные передачи и одна шайба в большинстве. Помимо этого он классно начинал атаки, был предельно нацелен на ворота и конечно отрабатывал в своей зоне.

Фото: ak-bars.ru



При этом, у него вчера не только 1+2 – он стал лучшим хоккеистом, которые вчера выходили на лед из обеих команд.

Пусть это и звучит даже несколько кощунственно, по травма даже в каком-то смысле пошла Митчу на пользу. Мы видим ренессанс защитника перед плей-офф. Сейчас у него уже 20 очков, 3 из которых – заброшенные шайбы.

Существует ли мифическое «казанское судейство»?

Это был бы идеальный матч, если бы обошлось без ложки дёгтя.

Рассудительный Бенуа Гру не стал слишком заострять внимание на пятиминутном штрафе Логана Дэя, даже когда журналисты попросили его прокомментировать этот эпизод. А вот в руководстве челябинского клуба остались настолько недовольны, по их мнению, односторонним судейством, что не сдержались и пошли на открытый вызов судейскому корпусу КХЛ. Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков даже разразился монологом в беседе с «Чемпионатом».

«Счёт сегодня по игре. «Ак Барс» победил заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф.⠀

В последних трех встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит. С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.

Сегодня при счете 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил ее обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было ещё завести и административное дело о хулиганстве. Всё это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» (на ТВ) мы продолжаем слышать, что все отлично», — сказал Волков.

Фото: ak-bars.ru

Говорить о некоем «казанском судействе» стало мейнстримом еще пару лет назад. Любители конспирологических теорий даже нашли целую логическую нить между якобы «домашним» судейством в Казани и фигурой нынешнего президента КХЛ, Алексея Морозова – легенды «Ак Барса». Но то - лишь домыслы болельщиков.

Накануне же на подобные обвинения вышел даже журналист одного крупного издания, уроженец Челябинска, никогда не питавший больших симпатий к «Ак Барсу». Будет ли какая-то реакция со стороны клуба и лиги на подобные выпады?

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru