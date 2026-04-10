Пробелы «Нефтехимика» и преимущество КАМАЗа: расклад футбольного дерби в Челнах

В Первой лиге пройдет второе татарстанское дерби сезона-2025/26 между КАМАЗом и «Нефтехимиком» в Набережных Челнах. Хозяева поля борются за попадание в топ-5, а гости за место в топ-10. В чем состоит принципиальность поединка помимо территориального признака и кто является истинным фаворитом в предстоящей встрече - в материале «ТИ-Спорта»





Матч футбольного татарстанского дерби пройдет в Набережных Челнах

Сегодня в рамках Первой лиги ФНЛ в Татарстане пройдет дерби двух команд – КАМАЗа и «Нефтехимика». Обе команды идут в топ-10 в турнирной таблице сезона-2025/26. Нижнекамцы расположились на девятом месте с 35-ю очками по итогам 27 игр. Челнинцы идут на шестой строчке (39 очков). При этом еще совсем недавно автозаводская команда цеплялась за четвертую строчку и имела шансы сыграть в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ.

Стоит отдать должное, с двух выездных матчей КАМАЗ привез два очка, сыграв вничью с лидером Первой лиги – «Факелом» (0:0) – в Воронеже и с «Шинником» – в Ярославле (0:0). У «Нефтехимика» в трех последних встречах ни единой победы. Матч с ярославцами дома сложился по аналогичной сценарию – нулевой ничьей. В двух последних встречах нижнекамцы уступили командам выше по рейтингу в таблице - «Факелу» в Нижнекамске (0:2) и «Ротору» в Волгограде (1:3).

В истории противостоянии в Первой лиге с 2014 года КАМАЗ и «Нефтехимик» провели между собой 21 встречу во всех турнирах. Девять побед – в активе челницев, восемь - на счету нижнекамцев. Пять встреч между оппонентами завершились ничейным результатом. В рамках сезона-2025/26 в матче первого круга КАМАЗ уступил «Нефтехимику» со счетом 1:3.Притом это произошло в Нижнекамске, в родном городе предыдущего наставника Ильдара Ахметзянова. Последний в середине сезона покинул челнинскую команду, возглавив клуб РПЛ «Оренбург». В настоящий момент у руля автозаводского коллектива – Антон Хазов.

В противостоянии КАМАЗа «Нефтехимика» преимущество на стороне «автозаводцев»

В Первой лиге до окончания чемпионата осталось всего семь туров. После зимнего перерыва КАМАЗ преследует череда ничьих. Из семи матчей они пять раз сыграли с равным счетом, один раз – выиграли и один раз – проиграли. «Нефтехимик» провел шесть матчей, из которых в трех – уступил, в двух - одержал победы и в одной - сыграл вничью. Обе команды в преддверии дерби в Набережных Челнах вернулись с выездных встреч. Однако в предстоящем противостоянии многое складывается в пользу челнинской команды.

Во-первых, конечно же, преимущество домашней площадки. Во-вторых, у «автозаводцев» на один день отдыха было больше, чем у их оппонентов из Нижнекамска. Следствием поражения «Нефтехимика» в последнем матче с «Ротором» в Волгограде стало как раз то, что это была их третья игра подряд почти что за недельный цикл. При этом тот поединок был равным вплоть до окончания матча, но концовка осталась за хозяевами. В-третьих, чисто психологически челнинцы, как будто выглядят более устойчивыми ментально, учитывая более удачные и стабильные выступления во второй части чемпионата и в таблице.

В истории выступлений у соперников почти равная статистика. К примеру, по забитым мячам перевес на стороне КАМАЗа: 23 против 21 у «Нефтехимика», а по ударам в створ равное соотношение – по 34. По угловым 34 – у КАМАЗа, 35 – у «Нефтехимика», по проценту владения мячом 22% - у челнинцев и 21% - у нижнекамцев. Так что в предстоящей встрече, по всей видимости, зрители увидят игру практически двух равных по силе команд, что только добавляет принципиальности предстоящей встречи.

Традиционные перфомансы и выступление певца татарской эстрады – что ожидается на матче в Набережных Челнах

Кроме того, в «Нефтехимике» испытывают серьезные кадровые проблемы. Перед последним матчем в Волгограде из состава нижнекамцев выбыли все крайние полузащитники по причине здоровья. Об этом заявил главный тренер команды Кирилл Новиков на послематчевой пресс—конференции. А один из вышедших на замену игроков в той встрече получил травму и команда фактически доигрывала матч вдесятером. Это может серьезно сказаться на результате предстоящего поединка. У КАМАЗа серьезных кадровых потерь на данный момент фактически нет. В последнем матче в Ярославле по причине дисквалификации встречу пропустил полузащитник Абдуллаев Сурхайхан. В игре с «Нефтехимиком» его участие ожидается.

Челнинский клуб подготовил массу развлечений для зрителей в этот день. Помимо традиционных перфомансов ожидается появление главного гостя - известного исполнителя татарской эстрады Рината Рахматуллина. Он специально приедет в Набережные Челны из Казани на матч татарстанского дерби. Также планировалось, что детишки, сопровождающие футболистов на традиционное построением перед матчем, выйдут с шариками в цветах татарстанского триколора. Однако эту идею пришлось отменить, так как она бы выглядела не логичной в связи с последним лозунгом РФС в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе челнинского клуба. Все участники матча выйдут в белых футболках с надписью «Дагестан, мы с тобой».

Матч 28-го тура между КАМАЗом и «Нефтехимиком» пройдет сегодня, 10 апреля, в Набережных Челнах на стадионе в парке «Гренада». Начало в 19:30 мск.