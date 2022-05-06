Про ветеранов Бугульминского района ко Дню Победы сняли видеоролики

Женсовет Бугульминского муниципального района ко Дню Победы запустил акцию среди Союзов женщин юго-востока Татарстана. Суть акции — поведать жителям городов о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом «Татар-информу» рассказала член организации Юлия Исмагилова.

По словам собеседницы агентства, в Бугульме их осталось всего 11 человек. «Возраст фронтовиков уже приближаются к сотне лет. Говорить им нелегко, передвигаться еще сложнее. Но они живы и это главное», — отмечает она.

Про ветеранов сняты небольшие видеоролики, которые размещаются в социальных сетях.

Вот что рассказывает Людмила Туркина, председатель профкома одной из крупных компаний Бугульмы: «Вспомним их поименно. Героев, оставшихся с нами. Тех, кто прошел сквозь горнило Великой Отечественной. Тех, кто десятилетиями ковал новый мир для нас, своих потомков. Федор Григорьевич Сапожников ушел на пенсию из Геофизики (в настоящее время ООО ТНГ-ГРУПП). Когда началась война, он был совсем молодым парнишкой, хотел стать топографом. Но военное лихолетье планы изменило в корне. Лишь потом, спустя много лет, Федор Григорьевич все же станет тем, кем мечтал. Он трудился на нашем предприятии со своей красавицей женой, подавая пример стойкости и жизнелюбия».