Гущин: IT-технологии применялись для сохранения башни Сююмбике и усадьбы Бакирова

Председатель Комитета Татарстана по охране культурного наследия Иван Гущин выступил на Всероссийском съезде реставраторов в Санкт-Петербурге, где рассказал про IT-технологии, которые используются в республике для охраны памятников.

«Меняются методы, технологии и подходы, совершенствуются реставрационные материалы. Важной составляющей при этом является уровень квалификации специалистов и ориентация на повышение знаний. Залог успешной работы мы видим в разумном симбиозе накопленного опыта и использования прогрессивных современных технологий. С учетом количества и сложности обрабатываемой ежедневно информации очевидно, что цифровая трансформация отрасли неизбежна», – сказал в своем выступлении Гущин.

Председатель комитета подробно рассказал о практике использования цифровых технологий в археологии, создании геоинформационной системы и подготовке цифровых паспортов объектов культурного наследия, которые создаются с помощью лазерного 3D сканирования памятников архитектуры. По словам Гущина, IT-технологии использовались при сохранении таких знаковых объектов для Татарстана, как башня Сююмбике, усадьба купца Бакирова в селе Менгер, мечеть в селе Маскара.

Всероссийского съезд реставраторов сегодня открылся в Большом зале Планетария Санкт‑Петербурге. Тема пленарного заседания посвящена стратегии сохранения культурного наследия.