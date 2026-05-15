Общество 15 мая 2026 11:50

«Призывники на СВО направляться не будут»: в Бугульме прошла третья отправка в армию

В Бугульме состоялась третья отправка призывников в рамках весенней кампании 2026 года. Сегодня на военную службу в ряды Вооруженных сил России отправились 11 молодых людей, призванных по решению призывной комиссии.

Служба для новобранцев начнется с момента убытия со сборного пункта Республики Татарстан. Срок прохождения срочной службы составит 12 месяцев.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов подчеркнул, что призывников не будут направлять в зону специальной военной операции. «Призывники в зону специальной военной операции направляться не будут», – пояснил он.

Также Рафаэль Миннетдинов сообщил молодым людям о возможности заключения контракта с Министерством обороны РФ.

Проводить призывников пришли представители общественных организаций, духовенства и патриотических объединений. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя общественной организации «Содружество пограничников» Александр Зяблов, руководитель штаба движения «Юнармия» по Бугульминскому району Денис Бобров, а также представители духовенства – Евгений Романов и имам-хатыб Баязит Раупов.

Провожающие пожелали ребятам хорошей службы, крепости духа и достойного выполнения воинского долга.

Следующая, четвертая отправка призывников из Бугульминского района запланирована на 28 мая.

Всего в рамках весенней призывной кампании 2026 года из Бугульмы планируется призвать порядка 95 человек. Молодые люди будут проходить службу в различных видах и родах войск – сухопутных, десантных, пограничных и войсках специального назначения, воздушно-космических силах, а также на военно-морском флоте.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Андреевой.

#весенний призыв
