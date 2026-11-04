Призывники из РТ могут заменить срочную службу на контракт в Африканском корпусе

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Призывники из Татарстана могут заменить срочную службу на контракт в Африканском корпусе. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту Егор Горячев.

«Призывники тоже могут заменить срочную службу на контрактную и получить единовременную денежную выплату 2,9 млн рублей: 2,5 млн рублей от Республики Татарстан и 400 тыс. рублей от Министерства обороны», – рассказал Егор Горячев.

По его словам, Африканский корпус – это серьезная военная школа, где готовят универсального солдата.

Кандидат подписывает контракт на год, командировка в Африку из этого срока занимает полгода. Несколько месяцев перед отправкой занимает слаживание, и военнослужащий в это время живет на территории РФ – полностью осваивает все предусмотренные для него виды вооружения, знакомится с техникой, порядком действий и тактическими особенностями.