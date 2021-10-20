Будущим новобранцам Татарстана перед призывом рассказали об их правах

Перед первой отправкой в армию в осеннюю призывную кампанию в Мензелинске прошла Школа правовых знаний по теме «Права призывников». Такая форма знакомства с будущей службой и правового просвещения была введена в практику 10 лет назад. Инициаторами Школы, которая провидится в разных городах и районах республики, стали военный комиссариат Татарстана и институт Уполномоченного по правам человека в РТ.

О структуре Вооруженных Сил РФ, видах войск, питании, одежде, об уклонении от армии, про службу по контракту и об альтернативной службе рассказал собравшимся ребятам военный комиссар РТ генерал-майор Сергей Погодин, сообщили ИА «Татар-информ» в издании «Мензеля-информ».

«Я желаю призывникам с честью и достоинством выполнить свой воинский долг. Вы всегда будете гордиться, что служили в Вооруженных силах. Успехов вам и солдатской удачи», – пожелал призывникам военком республики.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская в своем выступлении разъясняла права и обязанности призывников и их родителей.

«Обратите внимание на ваше здоровье. Если у вас есть хронические заболевания, то, когда меняются климатические условия, они обостряются. И это становится не только вашей проблемой и вашей семьи, но и нашей, потому что мы тут же подключаемся и в этом случае начинаем оказывать содействие и помощь призывнику, который вместо службы находится в госпитале», – обратила внимание ребят омбудсмен.

Особо о сохранности здоровья сказал позже журналистам военный комиссар Сергей Погодин.

«Призыв будет проводиться в условиях очень серьезной подготовки по безопасности от коронавирусной инфекции. В каждом военкомате оборудованы барьерные рубежи, проводится тестирование ПЦР перед отправкой на сборный пункт. А по прибытии туда – повторно. Проверка температуры, выдача масок, перчаток, ежедневная дезинфекция помещений и территорий, прилегающих к сборному пункту, – выполнение этих мероприятий снижает до минимума риск заражения коронавирусной инфекцией», – подчеркнул военком.

Призывники поедут к месту службы в подготовленных изолированных вагонах, где будут находиться только они. Ребята и там будут обеспечены всеми видами индивидуальной защиты.

«Сегодня у нас первый день отправок. Служить в Южный и Западный военные округа уедут около 70 ребят. Они подготовлены к призыву, едут служить в воинские части с удовольствием», – сказал генерал-майор Сергей Погодин.

Фотографии предоставлены изданием «Мензеля-информ».