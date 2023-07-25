Призывникам будет запрещено покидать РФ со дня размещения повестки в едином реестре

Фото: «Татар-информ»

Гражданам, призываемым на военную службу и получившим повестку, будет запрещено выезжать из России со дня ее размещения в реестре врученных повесток. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка вносится в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Документом также устанавливается, что запрет на выезд из страны в качестве временной меры применяется со дня направления гражданину повестки, в том числе по месту его работы или учебы.

В апреле был принят ряд поправок в закон о едином реестре военнообязанных, который предусматривает ограничительные меры в отношении уклонистов от призыва на службу. К ним относится, в том числе, и запрет на выезд из РФ через пять дней после получения уведомления о внесении повестки в электронную базу.