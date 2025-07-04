Призывники Татарстана отправятся в Забайкальский край Восточного военного округа

Сегодня на сборном пункте Республики Татарстан для призывников прошел торжественный митинг-концерт с участием творческих коллективов Балтасинского района. А завтра в Забайкальский край Восточного военного округа из республики отправится воинский эшелон с призывниками из регионов России.

Всего на службу отправятся более 600 человек из различных регионов страны, в том числе и около 120 призывников Татарстана. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Ильшата Каримова, дорога займет около пяти дней.

«В вашей жизни, уважаемые призывники, наступил важный момент. Служба в армии — это значимый этап для каждого мужчины. Именно здесь вы пройдете настоящую школу жизни, обретете верных друзей, укрепите физическое и духовное здоровье. Армия закалит ваш характер, придаст мужество и силу», – обратился к призывникам Каримов.

Он пожелал им быть честными и дисциплинированными военнослужащими, а также с честью выполнить свой воинский долг. Каримов выразил уверенность, что все ребята будут гордо носить звание российского военнослужащего.

Также призывников поздравили представители духовенства и начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия», генерал-майор Александр Бородин.

«Во время службы думайте о своих родных. Они будут ждать вас и у них будет уверенность, что вы добросовестно служите на благо России и Татарстана. Не посрамите, достойно отслужите, выполните все задачи и мужчиной вернитесь назад», – сказал Бородин.

Во время следования будущим солдатам обеспечат трехразовое питание в вагоне-ресторане, предоставят настольные игры, художественную литературу, а также газеты и журналы.