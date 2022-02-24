«Призываю вас немедленно сложить оружие»: Путин обратился к украинским военным
Военные Украины, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут без всяких препятствий покинуть зону боевых действий. Об этом в своем видеообращении заявил Президент России Владимир Путин, во время которого анонсировал начало специальной военной операции.
«Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», — цитирует Путина ТАСС.
Президент отметил, что военнослужащие давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом».
«Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой, — заявил Путин. — Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».