«Призываю вас немедленно сложить оружие»: Путин обратился к украинским военным

Военные Украины, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут без всяких препятствий покинуть зону боевых действий. Об этом в своем видеообращении заявил Президент России Владимир Путин, во время которого анонсировал начало специальной военной операции.

«Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что военнослужащие давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом».

«Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой, — заявил Путин. — Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».