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Происшествия 27 февраля 2024 15:43

«Призываю блокировать подобные каналы»: Мэр Бугульмы о фейках про нападения на школы

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Среди жителей Бугульмы активно распространяется фейковая информация о якобы готовящихся нападениях на школы. Полицейские провели соответствующие мероприятия и подтвердили, что распространяемые данные являются фейком. Об этом заявил мэр Бугульмы Линар Закиров.

«Я призываю всех блокировать подобные каналы, а отправителей заносить в "‎черный список"‎ и отправлять жалобу в администрацию социальной сети», – отметил он на своей странице «Вконтакте».

Градоначальник также напомнил, что за распространение ложной информации грозит ответственность вплоть до уголовной. Закиров добавил, что ради безопасности детей сегодня сотрудники полиции усилили досмотр образовательных учреждений.

Родителям учащихся при возникновении подозрительных ситуаций необходимо сообщать об этом по номеру 112.

#фейки #Бугульма
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