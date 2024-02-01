Призы на $10 млн и киберзащита: кто и как будет управлять «Играми будущего» в Казани

Возглавил главный операционный центр вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» пройдут впервые в мировой истории, и мы станем частью этого процесса»

Возглавил главный операционный центр вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров. Он и начал первое совещание.

«В разные годы Татарстан блестяще организовывал крупные мероприятия. Но сегодня мы говорим немного о другом. «Игры будущего» проходят впервые в мировой истории, и мы стали частью этого процесса. На нас всех лежит большая ответственность. Со стартом игр это место станет главным операционным центром страны. С 15 февраля будем переходить на круглосуточный режим работы. Для того чтобы «Игры будущего» стали успешными, мы будем собирать здесь оперативную информацию», – заявил Гафаров.

По его словам, организация и проведение «Игр будущего» будет целиком и полностью зависеть от качества и оперативности принимаемых решений в главном операционном центре.

В нем собраны представители разных организаций, ведомств и структур, задействованных в играх. Причем каждый из них имеет полномочия для принятия окончательного решения, то есть именно отсюда будут исходить все поручения в разные инстанции.

Дмитрий Годунов: «Кибербезопасность на наших соревнованиях – это отдельная история. Относиться к этому нужно предельно серьезно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главная борьба будет проходить «в проводах». Там, где мы с вами не увидим»

В сферу работы главного информационного центра будет входить и решение кризисных ситуаций. Однако «Игры будущего» в этом смысле проект особый, так как большая часть зрителей будет сидеть у экранов мониторов, а не в зрительном зале, сообщил первый заместитель руководителя Координационного центра Правительства РФ Дмитрий Годунов.

«Кибербезопасность на наших соревнованиях – это отдельная история. Относиться к этому нужно предельно серьезно. Особенность на чемпионатах мира, Универсиадах и Олимпиадах в том, что там много зрителей непосредственно на трибунах. Большое количество проблем, которые охватывал операционный центр, были связаны именно с сервисами на объектах. Они важны, но на “Играх будущего” основная борьба будет проходить «в проводах», мы ее не увидим», – отметил он.

При этом Годунов подчеркнул, что Татарстан уже давно подтвердил свой статус одного из лучших организаторов международных спортивных событий.

«То, что будет происходить “на земле”, должно быть идеально, так, как всегда происходит в Татарстане. Здесь это делать умеют, нет никаких сомнений», – развел руками спикер.

Он напомнил и о задачах, которые были поставлены перед организаторами «Игр будущего», – они должны собрать 3 млрд просмотров.

Игорь Столяров: «Мы хотим, чтобы наше великое действо увидел весь мир, поэтому мы резервируемся от возможных отключений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О возможном отключении от стриминговых сервисов: «Мы знаем, что и откуда польется»

Операционный центр станет своего рода и антикризисным штабом, где будут приниматься основные решения, сообщил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Мы сегодня открыли главный операционный центр игр, куда будет стекаться вся информация, весь мониторинг, именно здесь будут приниматься все знаковые решения», – пояснил спикер.

Команда проекта предусмотрела и защиту каналов от банов в стриминговых сервисах.

«Мы хотим, чтобы наше великое действо увидел весь мир, поэтому мы резервируемся от возможных отключений. Мы же понимаем, что сейчас польется все, что может политься, и знаем зачем и откуда. Поэтому для каждого такого сервиса у нас есть ряд инструкций, как избежать бана», – пояснил Столяров.

Он подчеркнул, что помимо известных глобальных стриминговых сервисов, заключены договора и с локальными в разных странах. Также «Игры будущего» будут транслироваться по телевидению в России и других странах.

«Второй риск – это устойчивость IT-систем. Это та самая кибербезопасность, о которой мы много говорим», – продолжил спикер.

До старта «Игр будущего» остается две недели. Подготовка уже находится на финишной прямой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«План по подготовке был – перевыполнить план»

До старта «Игр будущего» остается две недели. Подготовка уже находится на финишной прямой.

«Мы идем с небольшим опережением плана. Но в этом и был наш план. Но мы живем в мире неожиданностей, поэтому мы специально создали себе небольшой резерв по времени», – поделился он.

При этом с точки зрения городской инфраструктуры Игорь Столяров не усомнился в готовности Казани принять игры и ответил на вопрос об этом кратко.

«Казань – лучший город земли, а Татарстан – самый спортивный регион!» – воскликнул он.

«Игры будущего» – это уникальный турнир, который объединит физический и киберспорт. Он проводится впервые в истории в Казани, но организаторы надеются, что затем он начнет свое путешествие по миру и пройдет в разных странах и на других континентах.

Всего в «Играх будущего» примут участие 272 команды из 107 стран. Сам турнир стартует 19 февраля и закончится 3 марта.

Соревнования пройдут по 21 дисциплине, будут задействованы несколько площадок в Казани, Иннополисе и Сочи.

Общий призовой фонд «Игр будущего» составит 10 млн долларов.