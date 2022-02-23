«Призвание и дело чести»: Путин поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с Днем защитника Отечества.

«В нашей стране военная служба во все времена считалась призванием и делом чести мужественных, сильных духом людей. Уверен, так будет и впредь, ведь из века в век, из поколения в поколение бережно передается память о героических страницах истории, гордость за ратные подвиги наших отцов и дедов. Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго», – написал в телеграмме Путин.