«Призрак» Бердыева в Казани: как Рахимов изменил «Рубин» и почему команда стала побеждать

Пока Курбан Бердыев вместе с махачкалинским «Динамо» бьется за выход в Премьер-лигу, его дело в «Рубине», кажется, обретают новую жизнь

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сухой» футбол на результат

Пока Курбан Бердыев вместе с махачкалинским «Динамо» бьется за выход в Премьер-лигу, его дело в «Рубине», кажется, обретают новую жизнь. Вчерашний матч в Екатеринбурге стал для команды Рашида Рахимова уже четвертым «сухим» кряду в Премьер-лиге (1:0, 0:0, 1:0, 1:0). Событие, действительно, историческое. В последний раз подобное с «Рубином» происходило 10 лет назад, и рулил командой тогда именно Курбан Бекиевич.

Во многом именно с нулями в графе «пропущенные мячи» и связан резкий взлет казанцев по турнирной таблице. Проблемы с созданием моментов и их реализацией никуда не ушли – 3 мяча в 4 играх тому доказательство. Зато команда резко перестала пропускать. С чем же связан такой оборонительный прорыв?

После последней неудачной игры с «Краснодаром» (0:2) Рахимов сделал два точечных изменения в пятерке защитников – заменив Мартыновича и Рожкова на Тесленко и Безрукова. Не сказать, что ротация какая-то критичная, но как ни странно, после этого «Рубин» попросту перестал пропускать. Наконец, начал выручать и забуксовавший на пару месяцев, Юрий Дюпин.

Наконец, начал выручать и забуксовавший на пару месяцев, Юрий Дюпин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зато что бросается в глаза, так это стиль игры. От матча к матчу «3-4-3» казанцев становятся более осторожными. И если на старте сезона можно было увидеть отрезки, на которых «Рубин» стремглав бежал вперед и стартовый прессинг уже стал некой фишкой команды, то в последних играх наблюдается обратное. Нет даже намека на агрессивный прессинг, а инициатива словно нарочно отдается сопернику. Будь то «Факелу», ЦСКА или даже «Уралу».

Многие уже начали сравнивать такую осторожную игру с тем, что в свое время ставил в «Рубине» Бердыев. К слову, сам прародитель «сухого» футбола в России не изменяет своим принципам и по сей день в Махачкале. Его «Динамо» идет в лидерах Первой лиги, пропуская в среднем меньше 0,5 голов за игру – всего 7 в 17 матчах.

Валентин Вада за последние полтора месяца, с момента переезда в Россию, успел стать лучшим бомбардиром команды в сезоне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Джокер-аргентинец

Что до атаки «рахимовского» «Рубина», то солирует в ней сейчас несколько футболистов, но забивает лишь один.

Аргентинский полузащитник Валентин Вада за последние полтора месяца, с момента переезда в Россию, успел не только дать интервью «ТИ-Спорт», но и стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. Три победных мяча аргентинца в сезоне помогли «Рубину» набрать 9 очков в играх с прямыми конкурентами.

«Я хочу как можно скорее выйти на свой лучший уровень. Убежден, что этого можно добиться только через усердный труд. Постараюсь в ближайшее время продемонстрировать свою лучшую кондицию на поле», – говорил Вада в интервью нашему изданию в конце октября. С того момента он отметился победными голами с «Балтикой» и «Уралом». Судя по всему, на желаемый уровень Валентин уже вышел.

Южноамериканца сейчас называют этаким джокером и «палочкой-выручалочкой» Рахимова. Футболистом, который может выйти на поле на последние 7 минут и принести победу в тяжело складывающемся поединке.

Продолжая искать аналогии со «старым» «Рубином», аргентинская звездочка была и у Бердыева в лице Алехандро Домингеса. К слову, во все том же интервью «ТИ-Спорт» Вада заявил, что уже успел познакомиться с легендой «Рубина».

Гостевой зеленый комплект, действительно, потихоньку становится для «Рубина» фартовым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Суеверный Рахимов

Но какими бы универсальными не были тактические изыски и каких звезд в своем составе не имел тренер, без самого главного, везения, далеко не уедешь. И тут стоит признать, что в последних матчах казанцам все больше воздается за неудачный старт сезона. В частности, в двух из четырех «сухих» игр «Рубин» уступил соперникам по xG (данные Яндекс Плюс и VSporte) и на пропущенные голы откровенно наиграл. Но «рука Рахимова» была замечена и тут.

После поражения от «Краснодара» в Казани в клубе на удачу решили поменять местами домашний и гостевой комплекты форм. И если «рубиновый» комплект в Грозном выглядел логично, то зеленый – в двух домашних играх с ЦСКА (0:0) и «Балтикой» (1:0) стали сюрпризом. К слову, в зеленом команда Рахимова также недавно побеждала «Факел» и «Урал». Так что гостевой комплект, действительно, потихоньку становится для «Рубина» фартовым.

Есть истории, связанные с суеверием и одеждой и у Бердыева. Легендарный клетчатый пиджак в свое время стал для болельщиков настоящим символом. Не предавал главный тренер свой образ даже в сильнейшие лигочемпионские морозы. Другое поверье заключалось в том, что «Рубин» Бекиича являлся крайне закрытым для болельщиков клубом.

Провести аналогию с нынешним «Рубином» язык не повернется, но что-то общее прослеживается и здесь. Как и Бердыев, Рахимов любит закрывать от посторонних глаз предсезонные товарищеские игры. Так, сразу 5 из 6 летних встреч на сборах по личному решению главного тренера были проведены в закрытом режиме. Вряд ли нынешние победы – результат летних «секретов», но сам факт довольно занимателен.

Что касается Рахимова, то на первый взгляд кажется, что круг его влияния на клуб не столь большой. На самом же деле Рашид Маматкулович прекрасно проявляет себя и в административной деятельности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Восточный колорит

Восток – дело тонкое. Относится эта фраза, правда, в основном к хоккею, но и в данном случае она применима. Рахимов и Бердыев хоть давно и считаются в отечественном футболе «своими», но родом они не из России, а из Таджикистана и Туркменистана, соответственно.

Отражается подобная родословная на многих футбольных аспектах – от особого подхода к команде и умению работать отдельно с каждым игроком до желания брать все в свои руки. К слову, излишнее самоуправство – характерная особенность обоих специалистов. Про Бердыева, который на протяжении долгих лет совмещал в «Рубине» должности главного тренера и вице-президента говорить даже не приходится.

Что касается Рахимова, то на первый взгляд кажется, что круг его влияния на клуб не столь большой. На самом же деле Рашид Маматкулович прекрасно проявляет себя и в административной деятельности. Здесь и сейчас главный тренер «Рубина» – одна из самых влиятельных фигур в клубе.

Заканчивая сравнение Рахимова с Бердыевым, стоит подчеркнуть, что в свое время оба принимали «Рубин», будучи в Первой лиге. Да, ситуации были слегка разные, и у Курбана Бекиевича в отличие от Рашида Маматкуловича не получилось вывести команду в элиту с первого раза. Зато с первого же раза у Бердыева получилось пошуметь в Премьер-лиге. В своем дебютном сезоне «Рубин» выиграл «бронзу», 20-летний юбилей которой клуб отмечал совсем недавно.

Получится ли сотворить что-то подобное у Рахимова? Как уж тут вновь не вспомнить про крошечное отставание в 3 очка от топ-4 и довольно приятный календарь оставшихся матчей до зимнего перерыва («Сочи», «Факел», «Динамо» и «Балтика»)? До ухода на трехмесячную спячку «Рубин» имеет все шансы улучшить дела в турнирной таблице.