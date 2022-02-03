Призовой фонд всероссийского фестиваля «SunnуФЕСТ» составит 150 тыс. рублей

В Мамадыше 5 февраля состоится всероссийский фестиваль креативных санок «SunnуФЕСТ». Призовой фонд конкурса составит 150 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил организатор фестиваля Айнур Аглямов.

«Эта сумма будет разделена между победителями в четырех номинациях. На сегодняшний день заявилось более 30 команд из Татарстана, Кировской области и Марий Эл. Действующий штамм „омикрон“ внес свою лепту — в этом году участников меньше, чем в прошлом. В 2021 году участие приняли более сорока команд», — поделился собеседник агентства.

Помимо «омикрона», еще одним вызовом для организаторов фестиваля стали обильные осадки. «В прошлом году на „SunnуФЕСТ“ лил ливень, в этом году не прекращаются снегопады. Неделю уже чистим спуск для участников, снег постоянно вывозим, а он все не останавливается», — поделился Айнур Аглямов.

В открытом фестивале креативных самодельных санок и скоростного спуска участвуют команды, представители которых достигли 18-летнего возраста. Экспертное жюри оценит оригинальность конструкции саней, креативную экипировку, дальность спуска саней до финишной отметки и перфоманс перед спуском. Для детей состоится конкурс «Чудо-санки».

Фестиваль станет не только соревнованием, но и зимним праздником. На его площадке откроются выставка народных промыслов, где будет представлена историческая выставка саней, фотогалерея и фотозона, для юных участников пройдут игры и конкурсы, а гости постарше смогут сыграть в хоккей в валенках. На интерактивной площадке можно будет сразиться в керлинг, устроить бег на лыжах, покататься на оленях. Также будет работать площадка быстрого питания.

В концертной программе примут участие лучшие коллективы района, а также солисты Марина Карпова, Рафаэль Якупов, Сюмбель Билалова.