Призовой фонд татарстанского конкурса для СМИ «Добро в эфире» составит 250 тыс. рублей

В Татарстане стартовала заявочная кампания конкурса для СМИ «Добро в эфире», посвященный освещению деятельности волонтеров в республике. Его призовой фонд составит 250 тыс. рублей. Цель премии – популяризировать добровольчество в регионе и максимально часто рассказывать об этой сфере населению. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Несколько лет назад мы решили провести соцопрос о том, что мешает людям участвовать в добровольческой деятельности. Мы увидели, что большая часть ответов была связана с тем, что граждане просто не знают о существовании такого движения. После этого возникла идея о конкурсе среди СМИ, чтобы больше мотивировать прессу писать и снимать о волонтерах», — отметила спикер.

Кроме того, среди задач конкурса развеять миф о том, что центр добровольчества Республики Татарстан – это только Казань и Набережные Челны. Движение развивается во многих районах, селах и деревнях РТ, добавила она.

Новшеством этого года станет возможность участия в нем незарегистрированных СМИ и блогеров, что позволит увеличить количество претендентов, а также еще шире рассказывать о добровольчестве в Татарстане, подчеркнул Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«Это позволит поддержать тех, кто работает на базе учебных заведений и предприятий и активно рассказывает в соцсетях об их сотрудниках или учащихся, совершающих добрые дела на территории Татарстана», — пояснил он.

В итоге в конкурсе будут представлены 10 номинаций, победитель каждой из них получит 25 тыс. рублей. Заявочная кампания продлится до 30 ноября.