Призовой фонд предсезонного турнира с участием «Рубина» составит 23 млн рублей

Товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер пройдет с 10 по 18 июля в Москве. В нем примут участие четыре клуба РПЛ – «Рубин», «Спартак», «Сочи» и «Химки». Призовой фонд турнира составит 23 млн рублей, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Турнир будет проведен уже в четвертый раз. Его матчи будут проходить на «Открытие Банк Арене» и «Арене Химки».

Согласно регламенту турнира, каждая из команд сыграет три встречи. В матче открытия встретятся «Рубин» и «Химки», которые по итогам прошедшего сезона премьер-лиги заняли четвертое и восьмое места соответственно.