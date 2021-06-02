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Ру Тат
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2 июня 2021  18:20

Призовой фонд предсезонного турнира с участием «Рубина» составит 23 млн рублей

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Товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер пройдет с 10 по 18 июля в Москве. В нем примут участие четыре клуба РПЛ – «Рубин», «Спартак», «Сочи» и «Химки». Призовой фонд турнира составит 23 млн рублей, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Турнир будет проведен уже в четвертый раз. Его матчи будут проходить на «Открытие Банк Арене» и «Арене Химки».

Согласно регламенту турнира, каждая из команд сыграет три встречи. В матче открытия встретятся «Рубин» и «Химки», которые по итогам прошедшего сезона премьер-лиги заняли четвертое и восьмое места соответственно.

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