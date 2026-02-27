Призовой фонд олимпиады по химии в Менделеевске увеличен до 2,2 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

III Всероссийская олимпиада по химии и химической технологии «Потомки Менделеева» стартует 28 февраля в химико-технологическом лицее в Менделеевске. В этом году на конкурс поступило 833 заявки, в очный этап прошли 71 участник из 20 регионов страны.

«Участники и в прошлых годах отмечали высокий уровень олимпиады. Многие из ребят, которые приезжали к нам, после становились победителями международных олимпиад. Мы рады, что в очный тур вышли и наши менделеевские школьники. Но в этом году всем будет еще сложнее, олимпиада попала в список РСОШ», – сообщил глава района Роберт Искандаров.

Попадание в перечень Российского совета школьных олимпиад означает, что победители не только получат ценные призы, но и смогут поступать в вузы без экзаменов. В этом году призовой фонд олимпиады увеличен с 1,5 млн до 2,2 млн рублей.

«Занявшие первые места школьники получат сертификаты на 150 тыс. рублей. При этом аналогичные суммы получат и наставники ребят. Мы поддерживаем учителей, чтобы у них была дополнительная мотивация. Любая победа ученика – это труд и вклад учителя», – отметил гендиректор химического комплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров.

За три года проведения химкомплекс направил на призовой фонд 5,2 млн рублей. Попечителем олимпиады выступает Роман Троценко, он же предложил идею конкурса Раису РТ Рустаму Минниханову на Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КаzanForum». Соорганизатором выступает Казанский федеральный университет. Олимпиада продлится до 3 марта.