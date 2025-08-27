Призовой фонд международного турнира по конкуру в Казани составит 6,5 миллионов рублей

29 и 30 августа в Казани пройдет международный турнир по конкуру, приуроченный ко дню республики и города.

Звезды спорта сразятся за титул сильнейшего и призовой фонд в 6 500 000 рублей.

Всадники продемонстрируют искусство взаимопонимания лошади и профессиональную технику прохождения маршрутов, включая Гран-При с высотой 150 см.

Отметим, что в дни соревнований гостей турнира ждёт яркая шоу-программа: конные шоу и народные артисты республики Татарстан.

Турнир организован при поддержке Федерации конного спорта России, Министерства сельского хозяйства РТ и ООО «Газпром СПГ-технологии».