Призовой фонд кинофестиваля «Милли мультфeст» составляет 1 млн рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Организаторы республиканского кинофестиваля «Милли мультфест» рассказали об обучающих программах и возможностях, которые открываются для участников мероприятия. Также был назван размер призового фонда фестиваля – 1 млн рублей.

«Для авторов лучших работ будет организована специальная смена в лагере “Байтик”. Помимо работы над созданием анимации, они также получат уроки мастерства», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель фестиваля, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«В лагерь приедут наши педагоги, члены жюри, и будет сделан анализ работ. Участники на церемонию закрытия придут с новыми знаниями. Мы не просто поздравляем авторов, но и обучаем их», – пояснила Айтуганова.

В этом году профильные смены будут проходить в дни осенних каникул.

Миляуша Айтуганова сравнила фестиваль «Милли мультфест» с республиканским фестивалем «Алтын каләм». «Там обучают основам журналистики, здесь - основам кино и анимации», – отметила она.

«Дети, которые участвуют в кинофестивале “Милли мультифест” - это наше будущее. Сегодня они участвуют в конкурсе, в завтра придут в профессию. Потому что это профессии будущего. Цель фестиваля именно в этом - создание индустрии в будущем», – подчеркнула руководитель проекта.

Из лучших работ организаторы составляют альманахи, которые направляются в детские сады и школы. Эти сборники также входят в фонд детского телеканала «Шаян ТВ».

Работы принимаются в двух номинациях: анимационные фильмы на татарском языке и короткометражные фильмы на татарском языке. Возраст участников - 7-17 лет. Работы могут быть в различных техниках - пластилин, бумажная анимация, рисованная и анимация в 3D-графике.

Торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей запланировано на 26 ноября. Церемония пройдет в кинотеатре «Мир» в Казани.

Кинофестиваль «Милли мультфест» проводится при поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.