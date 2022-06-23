Призовой фонд кибертурнира на Дне молодежи в Казани составит 350 тыс. рублей

26 июня в Казани запланировано проведение ряда мероприятий ко Дню молодежи. Так, в крытой части экстрим-парка «УРАМ» состоится киберспортивный турнир с призовым фондом в 350 тыс. рублей. Об этом сообщил программный директор праздника в Казани Данил Исламов.

«Киберспортивный турнир пройдет по двум дисциплинам: Dota 2 и CS:GO. В нем поучаствуют заранее отобранные команды, в День молодежи состоится финал», — отметил спикер.

Он добавил, что каждый желающий во время праздника сможет поиграть в FIFA 22 на приставках, которые будут расположены в крытой части парка.