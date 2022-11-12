Призовой фонд «Игр дружбы» в Казани составит 7 млн рублей

Общий призовой фонд второго и третьего этапов международных соревнований «Игры дружбы», которые пройдут в Казани, составит 7 млн рублей. Призовые места по плаванию получат спортсмены, которые войдут в топ-20 лучших результатов по очкам FINA.

За лучший результат как у мужчин, так и у женщин полагается по 120 тысяч рублей, за второй – 115, за третий – 110 тысяч рублей. Тренер команды победителя и призеров в командном зачете по очкам FINA получит 100 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте спортивного события.



Победители соревнований третьего этапа «Игр дружбы» по прыжкам в воду с трамплина и вышки получат по 100 тысяч рублей. За второе и третье места спортсменам полагается награда в 80 и 70 тысяч рублей соответственно.



Призовые за первое место в командных соревнованиях составят 260 тыс, за второе место – 180, а за бронзу – 140. Награды также получат тренеры чемпионов – 75 тыс. в индивидуальных прыжках и 80 тыс. в командных соревнованиях.

Напомним, соревнования по плаванию второго этапа «Игр дружбы» состоятся 18-26 ноября. Третий этап «Игр дружбы» – «Легенды» – пройдет с 8 по 17 декабря.