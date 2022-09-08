Призовой фонд «Игр будущего» в Казани составит 25 млн долларов

Призовой фонд «Игр будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году, составит 25 млн долларов. Эту сумму распределят по всем дисциплинам, а участников будет около 2 тыс. Об этом рассказал руководитель проекта Игорь Столяров.

«Общий призовой фонд на весь турнир — 25 млн долларов. В каждой из дисциплин он будет различен. Понятно, что мы не можем сравниться с The International или Major, но это тоже очень серьезная история», — отметил спикер.

Основным отличием турнира станет наличие в нем фиджитал-дисциплин. Они предполагают объединение физического и компьютерного спорта: сначала игроки соревнуются в киберпространстве, а затем — в реальном мире.

Подобные соревнования планируется провести по FIFA и футболу, NHL и хоккею, NBA и баскетболу, CS:GO и лазертагу. Кроме того, будет создан новый продукт, который объединит DoTA 2 и систему физических квестов, добавил Столяров.

Основной площадкой проведения игр станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Там же с 21 по 23 сентября пройдут тестовые соревнования — «Фиджитал игры», уточнил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В основном будет задействована инфраструктура „Казань Экспо“, но также и спортивные объекты, образовательные кластеры и IT-квартал. В сентябре и ноябре планируем тестовые мероприятия, которые будут максимально приближены к тому, что мы сделаем в 2024 году. Среди дисциплин будут футбольное и баскетбольное двоеборье, гонка дронов и VR-игры», — заявил глава Минспорта РТ.

Казань завоевала право на проведение «Игр будущего» в конкурсе среди 40 регионов страны. Преимуществами столицы Татарстана были признаны мощная спортивная инфраструктура, наличие выставочного комплекса и киберспортивная арена в новом IT-парке имени Башира Рамеева, пояснил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Главная цель создания киберарены — сделать ее доступной для всех жителей Татарстана. Мы постарались охватить все самые популярные игры, у нас закуплены все необходимые лицензии и оборудование. Уверен, что она будет задействована как тренировочная база на „Играх будущего“», — заключил Хайруллин.