17 стран и 60 тыс. долларов: Казань примет финал Международного киберчемпионата стран ОИС

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева 26 ноября состоится гранд-финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС. Его участниками станут 100 человек из 17 стран мира. Призовой фонд соревнований составит 60 тыс. долларов, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участники сразятся в трех дисциплинах: Dota 2, FIFA 2022 и HearthStone.

Отборочный этап проходил на национальном уровне. В России он состоялся 19 ноября. Для зрителей предусмотрена культурная программа. Их ждут посещение ультрасовременного пространства Киберарены IT-парка, атмосфера молодежного киберспортивного турнира и возможность пообщаться с представителями 17 стран мира, VR-оборудование, гоночные автосимуляторы и игровые автоматы, косплеи и фотозона.

Зрителям необходимо пройти регистрацию на сайте. Также будет организована онлайн-трансляция в группе во «ВКонтакте».