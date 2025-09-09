Призовой фонд битвы мини-роботов в Татарстане составит 1 млн рублей

Общий призовой фонд открытого турнира Татарстана по битве мини-роботов составит 1 млн рублей. Об этом стало известно на пресс-конференции ТАССа.

«Наша задача – популяризировать инженерное образование среди школьников, потому что именно они собирают, печатают, проектируют роботов. И в ринге роботы должны показать свою конкурентоспособность», – анонсировал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Турнир пройдет среди команд из двух-трех человек старше 10 лет. Вес роботов должен быть до 1,5 кг.

В турнире примут участие 22 команды новичков из Татарстана и 16 профессиональных команд из российских регионов.