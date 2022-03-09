Призовой фонд LV Казанского лыжного марафона составит 500 тыс. рублей

На стадионе «Локомотив» в Юдино 12 марта состоится LV Казанский лыжный марафон. В нем примут участие около 500 спортсменов со всей России и из-за рубежа. Уже сейчас регистрацию на мероприятие прошли порядка 450 человек. Общий призовой фонд составит 500 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Комитета по физической культуре и спорту исполкома Казани Альберт Салихов.

«Мы ожидаем около 500 участников, на данный момент уже 450 зарегистрированы, слотов остается не очень много. Поэтому тем спортсменам, которые хотят поучаствовать, нужно скорее зарегистрироваться. На марафон приедут участники из разных городов России: Архангельска, Владивостока, Ханты-Мансийска, Петропавловска-Камчатского, а также представители Казахстана», — отметил спикер.

Самому возрастному зарегистрированному участнику 72 года, он приедет из города Урай Ханты-Мансийского автономного округа, а самому юному спортсмену только 10 лет, добавил Салихов.

Для марафона будут подготовлены трассы на 5 км(старт в 9:30), 25 и 50 км(старт в 10:30). Выдача стартовых пакетов пройдет на стадионе «Локомотив» 11 марта с 10 до 18 часов, а для иногородних участников — 12 марта с 7:00 до 8:30, сообщил представитель Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Евгений Шеболкин.

«Будет организовано судейство высокого уровня, зоны питания, трансляция финиша для участников. Всем спортсменам предоставят их результаты, определенные с помощью системы электронного хронометража», — заключил Шеболкин.

Кроме того, участников и зрителей ожидает богатая культурная программа, горячий чай и питание на финише. Каждый призер будет награжден памятной медалью.

Казанский лыжный марафон проходит ежегодно с 1968 года. Он входит в состав международного движения Russialoppet, охватывающего около 30 лыжных марафонов России.

При этом марафон посетят именитые спортсмены. Уже зарегистрированы победительница и призер чемпионата России по биатлону Алена Перевозчикова и трехкратный чемпион Универсиады 2001 года и трехкратный участник Олимпийских игр Сергей Новиков.

Пройти регистрацию можно по ссылке. Участие в марафоне платное.