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Ру Тат
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Спорт
22 августа 2022  17:43

Признавший вину в даче взятки хоккеист Воробьев изъявил желание пройти службу в армии

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Форвард петербургского СКА Михаил Воробьев на допросе в Ленинском районном суде Уфы заявил о готовности пройти службу в армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В ходе заседания допросили подсудимого Воробьева. Он признал свою вину и заявил, что готов служить в армии. Допрос свидетеля был отложен», – заявил источник.

Стоит отметить, что следующее заседание по делу Воробьева состоится 6 сентября.

Напомним, Воробьев и еще два хоккеиста Анвар Сулейманов и Владислав Лукин обвиняются в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. 

Возбуждено уголовное дело. На данный момент хоккеистам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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