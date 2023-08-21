Признать дорогу до офиса рабочим временем хотели бы более 60% казанцев

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66% жителей Казани поддерживают идею признать дорогу до работы и обратно рабочим временем, однако 15%, наоборот, выступают против. Об этом говорят результаты опроса SuperJob.

Как отмечают аналитики, больше всего идея понравилась горожанам до 34 лет — 73%, меньше всего — тем, кто старше 45 лет — 63%.

Поделились респонденты и в зависимости от того, насколько далеко живут от работы. К примеру, среди тех, кто живет в 30 минутах — часе от места работы, инициатива нашла поддержку у 71%. С большим недоверием отнеслись казанцы, тратящие на дорогу больше часа. По их мнению, работодатели не согласятся настолько сократить их рабочее время.

Меньше же всего поддержка тех, кто живет в получасе и меньше от места работы — 54%. «Нечестно, кто-то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет?!» — заявляют они.

Среди минусов идеи опрошенные называют спад производительности труда, сокращение времени на выполнение задач и сложности с поиском работы. Ведь работодателю будут невыгодны сотрудники, которые живут далеко.

Напомним, что предложение принадлежит Институту исследования проблем современной политики. Инициатива направлена в Минтруд России.