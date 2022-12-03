Признание ошибок или попытка спутать карты: что стоит за уходом Знарка из «Ак Барса»

Одна из самых черных полос в истории «Ак Барса», по-видимому, подходит к своему логическому завершению. Олег Знарок, спустивший команду в борьбу за плей-офф, покинул Казань. Но как ни странно, сделал он это после победы над одним из лидеров КХЛ. Что это было? Заранее спродюсированное представление или внезапное озарение – в материале «ТИ-Спорт».

Накануне пресс-служба «Ак Барса» объявила о том, что Олег Знарок покинул пост главного тренера по собственному желанию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отставка Знарка – шок не только для болельщиков

Новость об уходе Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса» стала неожиданностью для многих казанских болельщиков. Тем более, что известно об этом стало прямиком после победы «барсов» над одним из лидеров Запада «Локомотивом». Команда Знарка провела относительно неплохой матч против серьезного соперника, победила в третьей игре из четырех последних, а самая что ни на есть рутинная пресс-конференция не предвещала ничего особенного.

Примерно спустя час после общения наставника с журналистами пресс-служба «Ак Барса» объявила о том, что Знарок ушел в отставку по собственному желанию.

«Олег Знарок покидает пост главного тренера "Ак Барса" по собственному желанию. Клуб принял отставку специалиста и благодарит его за работу с командой», – говорится в заявлении клуба.

Неожиданностью отставку Знарка можно считать еще и потому, что градус напряжения между клубом и болельщиками, слухи о конфликтах внутри раздевалки – все это постепенно стало сходить на нет. И лишь когда все успокоились и окончательно поняли, что Знарку все-таки дадут возможность остаться главным тренером до конца сезона, он подал в отставку. К слову, неожиданностью уход Знарка стал не только для болельщиков, но и для самих хоккеистов.

«Олег Валерьевич перед матчем не говорил, что это его последняя игра в "Ак Барсе". И после победы над "Локомотивом" у всех было радостное настроение. Мы выиграли три матча из четырех, команда на подъеме. После матча Знарок в хорошем настроении зашел в раздевалку, нормально общался. Ничто не предвещало», – сказал после игры один из хоккеистов «Ак Барса».

Крайне странная история, схожая с той, как совсем недавно из «Рубина» в подобном ключе «по собственному желанию» уходил Леонид Слуцкий.

Наиболее вероятный вариант отставки после победы – руководство клуба, наконец, договорилось с будущим преемником главного тренера Фото: president.tatarstan.ru

Почему сейчас и кто виноват?

На протяжении концовки игры с «Локомотивом» камера то и дело захватывала лицо президента клуба и генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, видимо намекая на то, что скоро что-то произойдет. Но почему отставка Знарка случилась именно сейчас?

Наиболее вероятный вариант – руководство клуба еще до игры с «Локо», наконец, договорилось с будущим преемником главного тренера. Потому и решило найти правильное время для отставки «по собственному желанию», дабы не допустить публичного признания собственной ошибки.

Идеальнее варианта, чем самовольная отставка после домашней победы над одним из лидеров Запада, наверное, и не придумаешь. Таким образом, Знарок уходит из «Ак Барса» не под свист трибун, а под победные аккомпанементы – именно то, что запомнит зритель, и то, что, в первую очередь, нужно тренеру и руководству клуба.

«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере. Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды», – прокомментировал отставку Знарка гендиректор «Ак Барса» Марат Валиуллин.

История с красивым уходом – это, конечно, здорово, но пока все это больше походит на попытку спутать карты и выйти сухим из воды. Ответственные за ошибку в назначении Олега Знарка должны либо признать собственную вину, либо понести кадровые потери за проваленную половину сезона и установление огромного количества всяческих клубных антирекордов.

Как минимум до Нового года пост главного тренера будет временно занимать ассистент Знарка Юрий Бабенко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кто станет преемником?

Если руководство клуба все же приняло решение об экстренной отставке, то вполне вероятно, что уже скоро в Казани стоит ждать и нового главного тренера. Пока же, как минимум до Нового года, этот пост будет временно занимать ассистент Знарка Юрий Бабенко.

«Юрий Бабенко имеет опыт главного тренера, в нашем клубе он зарекомендовал себя как уверенный и последовательный специалист. Обновленный тренерский штаб будет работать с командой минимум до конца декабря, окончательное решение будет принято после Нового года», – заявил Марат Валиуллин, подчеркнув, что тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе.

Первой горячей новостью после ухода Знарка стала информация о его вероятном преемнике. Так, одним из кандидатом на этот пост был назван злой гений «барсов» Боб Хартли, трижды за четыре последних сезона выбивавший казанский клуб из розыгрыша Кубка Гагарина. По информации «ТИ-Спорт», руководство «Ак Барса» действительно общалось с канадским специалистом, и он действительно является одним из главных претендентов на должность нового главного тренера.

Но все же наибольшую вероятность возглавить клуб имеет Зинэтула Билялетдинов. О возможном камбэке 67-летнего специалиста мы сообщали уже давно. Сейчас же, по нашей информации, руководству клуба удалось переубедить прославленного наставника вернуться на тренерское поприще. Однако, когда и в какой роли Билялетдинов войдет в тренерский штаб «Ак Барса» доселе неизвестно.

Олег Знарок: «Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе» Фото: ak-bars.ru

Отставка Знарка – не панацея

Однако не стоит слишком переоценивать новость о переменах в тренерском штабе. У «Ак Барса» полно проблем и за его пределами. Так, команда определенно нуждается в усилении вратарской бригады, оборонительных редутов и парочке обменов в линии атаки.

Трансферное окно в КХЛ закрывается в конце декабря, потому у руководства клуба есть почти целый месяц для того, чтобы разобраться с имеющимся составом и все-таки договориться с новым наставником, которому придется разгребать «позолоченное» наследие Знарка.

«Я благодарен «Ак Барсу» за возможность поработать в таком большом клубе. Спасибо болельщикам, которые поддерживали команду в любой ситуации, всем игрокам, персоналу и руководству. Верю, что эта команда способна бороться за высокие места и желаю удачи каждому хоккеисту в составе. Я буду следить за «Ак Барсом» и болеть за его успехи в будущем», – подвел линию под своей работой в Казани Олег Знарок.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»