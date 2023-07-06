Признание ошибок и разгрузка «платежки»: почему «Ак Барс» выиграл от обмена Токранова?

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов в результате обмена перешел в «Северсталь»

Фото: ak-bars.ru

В возвращении Токранова больше порыва ностальгии, чем рационального решения

Накануне «Ак Барс» объявил, что сумел-таки обменять в «Северсталь» Василия Токранова, который оставил в минувшем сезоне довольно смазанное впечатление. Казанцы даже получили за него некую денежную компенсацию. Показательно, что уходит защитник в команду далеко не топ-уровня, звезд с неба не хватающую. Очевидно, что хоккеист сегодня может держать удар средних команд, но для решения кубковых задач в команде премьер-уровня Востока уже не тянет.

Большими суммами «Северсталь», как правило, не оперирует, а вот разгрузка зарплатной ведомости – это серьезный успех для генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина.

Вообще приобретение Токранова изначально выглядело скорее как ностальгический порыв генменеджера, желающего вернуть часть той победной «банды» 2018 года, чем холодное рациональное решение для усиления команды. Прошлой весной Токранов сам выразил желание вернуться в Казань, хотя «Ак Барс» сомневался в нем, но Олег Знарок хорошо знал игрока по играм в сборной и, судя по всему, был не против видеть в своей обойме проверенного возрастного защитника.

Не последнюю роль, конечно же, сыграла и «татарстанская прописка» – парень свой, альметьевский, принимал участие в чемпионских 2009 и 2010 годах, выигрывал Кубок Гагарина и в 2018-м. Вот только Токранов образца сезона 2017/2018 и образца сезона 2022/2023 – это «две большие разницы». Но обо всем по порядку.

Приобретение Токранова выглядело скорее как ностальгический порыв генменеджера, желающего вернуть часть победной «банды» 2018 года Фото: © «Татар-информ»

Защитника возвращали, несмотря на падение уровня в Питере

В минувшем сезоне за «Ак Барс» Токранов провел 35 игр регулярного чемпионата, где набрал 11 (4+7) очков и еще в 7 играх в плей-офф отдал одну результативную передачу. 12 очков при нулевом показателе полезности – нельзя сказать, что это провальная статистика или что 33-летний защитник выглядел самым слабым звеном в составе. Но защитник уже явно не поспевал в опасных моментах у своих ворот, не всегда подчищал «пятак», да и в борьбе уже стал не так грозен, как раньше. Для сравнения: в «золотой» сезон 2018 года перед отъездом в Санкт-Петербург у защитника было 27 очков, 10 из которых – заброшенные шайбы и 17 результативных передач.

В тот триумфальный сезон Токранов отличался пушечным броском от синей линии и таким образом принес несколько важнейших побед. Однако в минувшем сезоне у Василия притупились снайперские навыки, да и в надежности просел. Хотя эпизодически все-таки показывал уровень, как в свои лучшие годы. Например, в последнем «Зеленом дерби» прошлого сезона.

То, что Токранов далеко уже не тот, что уезжал из Казани, было очевидно любому любителю хоккея невооруженным взглядом. Давайте просто сравним цифры, с которыми хоккеист перебирался в СКА, и какую статистику он показывал в свой последний сезон в Санкт-Петербурге.

В сезоне 2018/2019 у него в 34 играх было 14 (3+11) очков при показателе полезности «+3». Типичные травмы помешали сыграть больше.

Уже в следующий полноценный сезон за 46 игр в форме питерских армейцев он набирал 20 (6+14) очков при полезности «+14». Но в свой последний год в Петербурге у него были удручающие 16 матчей и 2 (1+1) очка при нулевой полезности.

В свой последний год в Петербурге у Токранова были удручающие 16 матчей и 2 (1+1) очка при нулевой полезности Фото: ska.ru

«Хрустальный Вася» смог отыграть полноценный сезон, но второго чуда могло не случиться

Почему такая неравномерная статистика в СКА? Все очень просто: перманентные травмы Василия. В свой первый сезон в Питере хоккеист сначала выбыл из-за рецидива травмы ноги, потом получил повреждение в матчах за сборную России на Кубке Первого канала. Так что его содержание дорого обходилось питерским армейцам. И уже в плей-офф, аккуратно к финалу Западной конференции, он вновь получил травму.

Проведя один более-менее полноценный сезон, защитник вновь стал мучиться со старыми болячками. Так, в сезон 2021/2022 перед переходом в «Ак Барс» он провел только 8 матчей «регулярки». Снова помешала травма – в одном из матчей шайба попала ему в голову, так что этот случай можно вычеркивать. Но уже в розыгрыше Кубка Гагарина-2023 он вновь пустился «во все тяжкие». Токранов отыграл в первом и втором раунде, а потом снова получил повреждение в четвертом матче со «Спартаком» – надрыв мышцы, так что игрок выбыл до конца сезона СКА. Логично, что новый контракт ему в Питере предложен не был.

Прошедший сезон хоккеист «плюс-минус» отыграл полностью с некоторыми паузами, не получив серьезных повреждений. И это большая удача, которая могла не повториться в будущем сезоне – игрок крайне подвержен травмам.

Прозвище «Хрустальный Вася», которое хоккеист получил в Казани, – вовсе не травля на пустом месте Фото: ak-bars.ru

Со своего первого сезона в составе «барсов» в 2008 году и по 2023 год защитник провел всего 327 матчей – около тридцати игр за сезон. Статистика говорит сама за себя. Так что прозвище «Хрустальный Вася», которое хоккеист получил в Казани, – вовсе не травля на пустом месте.

Тем более уже в августе ему исполнится 34. И к началу сезона это был бы самый возрастной защитник в составе «Ак Барса». Плей-офф показал, что скорости растут из сезона в сезон, а в противостоянии с армейскими топ-командами этот фактор играет решающую роль.

В этом смысле казанским болельщикам стоит просто поблагодарить хоккеиста, что тот не получил долгосрочную травму, помог команде, а также остался ценным активом, который удалось выгодно выменять в «Северсталь».

Фото на анонсе: ak-bars.ru