Признание Крыма субъектом РФ обсудили на заседании ГСВ «Россия – исламский мир»

Не все страны исламского мира признали Крым регионом России, несмотря на искреннее желание и общую волю народа присоединиться к РФ. С призывом обратить внимание на эту проблему на заседании группы стратегического видения «Россия – исламский мир» выступил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

«Мы уже много раз обращались к руководству дружественной, доброй организации исламского сотрудничества с тем, чтобы признали наше право на национальное самоопределение. Мы хотим еще раз опровергнуть неверные тезисы. Мы не оккупированы и не подвергаемся репрессиям, это даже звучит абсурдно. Не все лидеры стран исламского мира придерживаются этой позиции. Очень прошу донести до всех стран это понимание», – заявил он.

По его словам, с присоединением Крыма к России на полуострове произошли ряд больших положительных изменений: прекращены гонения малых народов, вложены большие деньги во внутреннюю инфраструктуру и так далее.

Еще одним аргументом в пользу того, что Крым по своей воле стал частью России, Мурадов назвал отсутствие смены людей на многих руководящих должностях.