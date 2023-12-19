Признак здорового общества: почему Владимир Путин первым пошел на выборы

Владимир Путин накануне лично приехал в Центризбирком РФ и сдал необходимые документы для регистрации на выборах

Фото: kremlin.ru

Документы подал лично и первым

Произошло историческое и судьбоносное для России событие – Владимир Путин накануне лично приехал в Центризбирком РФ и сдал необходимые документы для регистрации на выборах. Тем самым Путин официально подтвердил, что пойдет на выборы, которые состоятся в марте 2024-го. И пойдет на эти выборы он самовыдвиженцем.

Ранее, 8 декабря, Путин объявил о планах баллотироваться на выборы президента в ответ на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги.

Примечательно, что Владимир Путин первым и лично подал документы на регистрацию. Будучи по характеру победителем, Путин демонстрирует не только стремление быть лидером, он, как опытнейший политик, подтверждает важность избирательных процедур своим личным участием, своим вниманием.

8 декабря Путин объявил о планах баллотироваться на выборы президента в ответ на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги Фото: kremlin.ru

Выборы президента – это укрепление суверенитета России

Выборы Президента России в 2024 году – это грандиозное и важнейшее политическое событие для России, определяющее ее дальнейшее будущее. Безусловно, весь мир будет с огромным вниманием наблюдать за ходом избирательного процесса в Российской Федерации.

В демократическом государстве выборы играют решающую роль в определении вектора развития страны, формировании образа будущего, путей и способов его достижения. Свободные выборы, возможность народа самостоятельно определять судьбу страны, без вмешательства извне, без навязывания внешнего управления – ключевой признак независимого государства, его реального суверенитета.

Владимир Путин исповедует невероятно важную ценность суверенитета для нашей страны, он постоянно говорит, что существование России без суверенитета невозможно, поэтому главное – его укрепление. Укрепление суверенитета страны невозможно без свободного волеизъявления граждан, и президентские выборы выступают в данном случае именно коллективным голосом миллионов наших сограждан относительно судьбы России, ее независимости.

Выборы президента России в 2024 году – это грандиозное и важнейшее политическое событие для России Фото: kremlin.ru

Россия – страна демократии

Выборы – это показатель нормального общества, стабильности политической ситуации, и наша страна демонстрирует эту нормальность и стабильность. Выборы консолидируют общества.

Людям важно иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом, несмотря ни на что. Наша страна эту возможность дает в отличие от Украины, где грядущие выборы президента пытаются отложить. Вот и понятно, где настоящая демократия, а где авторитарный режим, зависимый от западных политиков, ни во что не ставящий свой собственный народ.

Россия – демократическое государство, где превалирующее мнение – это мнение людей. Наша страна долго боролась за эту свободу, за право самой выстраивать свое будущее. Это нужно прежде всего для того, чтобы выбор этого будущего не сделал кто-то другой. Поэтому россияне сделают свой выбор сами в марте 2024 года, и избирательная процедура позволит сделать это максимально прозрачно и честно.

Людям важно иметь возможность воспользоваться своим избирательным правом несмотря ни на что Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выборы будут честными и прозрачными

За 30 лет своего существования избирательная система страны, развиваясь и совершенствуясь, стала одной из самых передовых в мире. Основа избирательной системы РФ – обеспечение легитимности выборного процесса во всех его аспектах. На предстоящих выборах важна каждая избирательная процедура. Подача документов в ЦИК, открытие избирательного счета, регистрация в качестве кандидата, старт сбора подписей – каждый этап важен. Контроль избирательных процедур – одна из ключевых мер для легитимизации процесса. Обеспечение честности и прозрачности процедуры происходит по нескольким направлениям:

• Развитие института общественных наблюдателей. С июня по сентябрь в 49 регионах России обучение по программе Общественной палаты РФ и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» прошли более 100 тысяч будущих наблюдателей.

• Повышение конкуренции на выборах и снижение административных барьеров для участия.

• Технологизация процессов и контроля. Дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, видеонаблюдение на участках.

Владимир Путин в выступлении на встрече в ноябре с представителями ЦИК и региональных избиркомов подчеркнул важность именно четкой и прозрачной организации выборов.

«Избирательные комиссии – безусловно, это важнейшие государственные институты, ведь органы власти в нашей стране избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции. Поэтому четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее, значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности как для легитимности избранной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования», – подчеркивал глава государства.

Владимир Путин первым и лично подал документы на регистрацию Фото: kremlin.ru

Если не Путин, то кто?

Владимир Владимирович Путин подал документы первым. Если честно, то других равных ему по опыту и управленческой эффективности пока в России не наблюдается. Тем не менее выборы есть выборы, должна быть политическая конкуренция, должны баллотироваться и другие политики, должны быть озвучены иные взгляды на судьбу России. И это прекрасно, это – демократия.

Но, говоря откровенно, сейчас нет другого человека, кроме Владимира Путина, который мог бы привести Россию к победе: и к победе в СВО, и к победе нашей правды. У россиян сейчас нет запроса на политические эксперименты, людям нужна стабильность. И эту стабильность они видят в Путине. У нас сейчас нет права на ошибку. Решение Владимира Путина баллотироваться на пост Президента поддержали люди из самых разных сфер: общественники, врачи, артисты, спортсмены, военные, рабочие, учителя и многие другие.

У россиян сейчас нет запроса на политические эксперименты, людям нужна стабильность Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отношение Путина к татарскому народу очень хорошее»

Татарстан любит Путина, Владимир Путин любит Татарстан, поэтому неудивительно, что в нашей республике горячо одобряют его решение баллотироваться на новый срок.

Раис Татарстана Рустам Минниханов одним из первых поддержал решение Президента России Владимира Путина выдвинуться на новый срок. Он отметил, что в столь непростое для страны время Президент является объединяющей силой для России и ее жителей.

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. <...> Татарстан благодаря поддержке Президента один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», — отметил руководитель Татарстана.

«У меня поднялось настроение, когда я такое решение услышал. Потому что наша страна, которая при нынешних условиях в мире успешно развивается, становится сильнее. А для сильной России нужен сильный руководитель», — такое мнение высказал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, комментируя решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок.

Минтимер Шаймиев отметил, что свою силу Владимир Путин доказал работой на различных ответственных должностях в течение долгих лет. «У него это получается. Выбор правильный», — резюмировал Государственный Советник.

«Не скрывая своих эмоций, я очень рад, что он принял такое решение, что под его руководством проходят все этапы нашей вооруженной борьбы с националистами. В этот тяжелый момент именно тот человек, который оказался на месте, [смог] сплотить нашу многонациональную страну, объединить ее усилия отделиться от всех нейтралитетов и принять правильное решение. Это все ощутимо. Это все видно на фронтах», — подчеркнул танкист, Герой России Раиль Габдрахманов из Алькеевского района РТ, комментируя решение Путина баллотироваться на новый президентский срок.

Народный поэт Татарстана Ренат Харис восторженно воспринял согласие Президента России Владимира Путина на просьбу выдвинуться на новый срок.

«Путин хорошо относится к Татарстану. Его отношение к татарскому народу очень хорошее. Он опирается на руководство нашей республики, доверяет. С [Минтимером] Шаймиевым были дружеские деловые отношения, с [Рустамом] Миннихановым такие же. Содружество России с арабскими и тюркскими странами проходит через нашу республику. Это значит, что Путин имеет доверие к Татарстану и его руководству», — подчеркнул Ренат Харис.