Призеры Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» Миннегулов и Зайнуллина вернулись в Казань

Участники Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина вернулись в Казань. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

За четыре дня соревнований татарстанские спортсмены завоевали на двоих восемь медалей.

Рушан Миннегулов выиграл две золотые медали, а также одну бронзовую в лыжных гонках, а Марта Зайнуллина завоевала два серебра и три бронзы в лыжных гонках и биатлоне.

Напомним, в Играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Миннегуловым, где спортсмен рассказал о своих чувствах, связанных с отстранением от Паралимпиады-2022.