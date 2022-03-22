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Спорт
22 марта 2022  14:47
Дамир Садриев

Призеры Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» Миннегулов и Зайнуллина вернулись в Казань

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Участники Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина вернулись в Казань. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

За четыре дня соревнований татарстанские спортсмены завоевали на двоих восемь медалей.

Рушан Миннегулов выиграл две золотые медали, а также одну бронзовую в лыжных гонках, а Марта Зайнуллина завоевала два серебра и три бронзы в лыжных гонках и биатлоне.

Напомним, в Играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Миннегуловым, где спортсмен рассказал о своих чувствах, связанных с отстранением от Паралимпиады-2022.

#Паралимпийские игры #Паралимпиада
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