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24 мая 2021  12:33
Алексей Угаров

Призеры «Лидеров России» посетили лекцию профессора «Сколково» по приглашению Минниханова

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Победители проекта «Лидеры России» Тимур Кайданный и Ирек Садыков по приглашению Президента Татарстана Рустама Минниханова посетили лекцию ректора Московской школы управления «Сколково» Юрия Левина, которая прошла сегодня в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана. 

Профессор Левин прочитал лекцию для руководства республики на тему «Принятие решений на основе данных». Ее слушателями стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, представители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров РТ, руководители министерств и ведомств. 

На мероприятии Левин рассказал о принципах и стратегиях, применяемых в таких компаниях как Uber, Netflix и Amazon. Кроме того, он поделился подходами, используемыми ведущими топ-менеджерами при принятии важных решений.
 
«Необходимо отметить, что в рамках программы наставничества Рустам Минниханов в январе и марте текущего года проводил встречи с Кайданным и Садыковым. На встречах победители конкурса управленцев «Лидеры России» обсуждали с Президентом Татарстана планы своего профессионального развития, делились личными историями, а также рассказали о своих инициативах по развитию Татарстана», - отметили в пресс-службе.
 
Представленные проекты были поддержаны руководством республики, а профильным ведомствам было поручено проработать вопрос их возможной реализации. В настоящее время ведется активное взаимодействие в данном направлении.
 

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