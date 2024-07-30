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Призер X-Waters Ugra: Для меня главное — насладиться заплывом по великим рекам РФ
Югорчанка Наталья Долматова завоевала третье место среди женщин в заплыве на марафонскую дистанцию 25 км, состоявшегося в рамках соревнований X-Waters Ugra. Призер рассказала, что серьезно увлеклась плаванием всего несколько лет назад благодаря детям.
«В отличие от большинства коллег, я с детства плаванием не занималась. У меня в секцию ходят дети. И я увлеклась вслед за ними. Стало интересно, когда им на тренировках стали давать задание проплыть сначала четыре километра, потом еще больше. Я подумала: как можно столько проплыть. Чтобы понять, начала сама ходить в бассейн», — сказала Долматова в интервью корреспонденту UGRA-NEWS.ru.
Югорчанка отметила, что в позапрошлом году она преодолела дистанцию 10 км и финишировала пятой. По ее словам, призовое место для нее стало сюрпризом, основная цель женщины — насладиться заплывом по российским рекам с большим течением и красотой природы.
«Думаю, мой пример доказывает, что практически любой желающий при должной подготовке может принять участие в этих заплывах и показать хороший результат», — сказала Долматова.
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