Финалисты «Эха веков в истории семьи» направят выигрыш на реставрацию семейной реликвии

Семья Малыхиных-Кавальчук из села Соколка Бугульминского района РТ завоевала третье место в республиканском фестивале родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез». Любовь Малыхина рассказала «Татар-информу» о своей семье, об участии в конкурсе и на что они планируют потратить выигрыш.

«Я давно мечтала собрать всю информацию о наших предках, и когда администрация города Бугульмы предложила принять участие в фестивале, мы с удовольствием согласились. Были и переживания, и волнения, и, конечно, радость, что моя мечта сбылась. И началось… Вспоминали всей семьей, что когда-то рассказывали бабушки, родители. Использовали личные семейные архивы. Была создана книга родословной семьи Малыхиных-Ковальчук, а также словарь диалектных слов курян. Оказали большую помощь родственники из Казани, Москвы и Курской области», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, самым сложным было составление древа: «В каком виде? Фантазировали долго, хотелось, чтобы было необычно, красиво и доступно. От участия в конкурсе вся семья испытала чувство гордости и значимости в истории родного края», — поделилась она.

Семья из Соколки дружная и талантливая, любящая курянские песни своих предков. На сцене в театре Камала присутствовало четыре поколения, свой род они знают до седьмого. В настоящее время в роду насчитывается 247 человек, и это только близкие родственники.

«Моя бабушка Мария Михайловна трепетно хранила и передавала традиции своей малой родины. Она в составе Сокольского хора в 1983 году была приглашена в Москву на Всесоюзный фольклорный фестиваль „Московская осень“, где были записаны курянские песни в студии грамзаписи „Мелодия“. Они звучат в нашей семье и поныне, а пластинка стала настоящей семейной реликвией. Я и мои тети продолжаем традицию и являемся участницами народного вокального ансамбля „Сокольская курчаночка“. Я счастлива, что у меня такая большая и крепкая семья», — рассказала Любовь Малыхина.

На сцене театра Камала представительница семейной династии выступала в курянском национальном костюме. Еще семья представила гостям самотканый костюм на манекене, которому уже более сотни лет.

«Наши предки приехали в Соколку из Курской губернии. Они были переселенцами, вольными крестьянами. У нас много семейных реликвий. Привезли словарь диалектных слов курян. Мы вместо предлога „в“ говорим предлог „у“. Еще у нас есть старинная икона, передаваемая из поколения в поколение. Мы ею благословляем молодоженов на счастливый брак, и все живут долго и счастливо», — отметила Малыхина.

Полученный приз — 100 тыс. рублей — финалисты планируют потратить на реставрацию данной семейной реликвии.

Призы и подарки семьям в казанском театре Камала вручил Председатель Госсовета РТ, председатель совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин.

Фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» проводится Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу ежегодно с 2019 года.

Событие направлено на сохранение и развитие родословных традиций, укрепление семейных связей и преемственности поколений, привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и своей семьи.

В текущем году муниципальный этап фестиваля прошел в период с 15 февраля по 30 марта. Зональный этап проводился с 5 по 13 апреля в Черемшанском, Новошешминском, Сабинском, Зеленодольском, Тукаевском муниципальных районах Татарстана и в Казани.

Всего в фестивале в 2022 году приняли участие 36 семей. Победители республиканского этапа были награждены дипломами и сертификатами в размере 150 тыс. рублей за 1-е место, 130 тыс. рублей за второе место, 100 тыс. рублей за третье место.

За четыре года существования участниками фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без эзлебез» стали 162 семьи из всех районов республики.