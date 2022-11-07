Приз лучшему ведущему регистрации брака в Татарстане увеличился до 30 тысяч рублей

В Татарстане внесли изменение в положение о проведении конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации актов гражданского состояния». Денежные призы лауреатам установили на уровне от 10 до 30 тыс. рублей, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В зональном этапе конкурса лауреаты первой степени получат 5,2 тыс. рублей, второй степени – 3,5 тыс. рублей и лауреаты третьей степени – 2,3 тыс. рублей. Всем им также вручат дипломы.

Лауреатов республиканского этапа наградят более существенными денежными призами: так, занявший третье место конкурсант получит 10 тыс. рублей, второе место – 20 тыс. рублей и победитель конкурса – 30 тыс. рублей.

Напомним, учредить новый республиканский конкурс «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации актов гражданского состояния» в январе предложила Начальник Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина. По ее мнению, это поможет по достоинству оценить уровень профессионального мастерства, выявить лидеров отрасли и усилить работу по обмену передовым опытом. Постановление о проведении конкурса Кабмин РТ выпустил в феврале.