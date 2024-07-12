Приют для кошек «Люськин дом» показал жителям Казани потенциальных друзей

Галерею фотографий своих питомцев, которые могут стать любому человеку лучшим другом, опубликовала в своем телеграм-канале администрация казанского приюта для кошек «Люськин дом».

«Кошки не умеют врать, они так чувствуют! Чувствуют, что каждый из нас — хороший, был таким или обязательно станет. А каждый из них хочет стать домашним, чьим-то, чтобы гладили и разрешали спать рядом на кровати, наконец-то спать спокойным сном, зная, что только утром человек уйдёт, но обязательно вернётся», – говорится в публикации.

Жителей Казани пригласили посетить приют и познакомиться с его питомцами поближе, а для потенциальных хозяев кошки подготовили специальную анкету