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Приют для кошек «Люськин дом» показал жителям Казани потенциальных друзей
Галерею фотографий своих питомцев, которые могут стать любому человеку лучшим другом, опубликовала в своем телеграм-канале администрация казанского приюта для кошек «Люськин дом».
«Кошки не умеют врать, они так чувствуют! Чувствуют, что каждый из нас — хороший, был таким или обязательно станет. А каждый из них хочет стать домашним, чьим-то, чтобы гладили и разрешали спать рядом на кровати, наконец-то спать спокойным сном, зная, что только утром человек уйдёт, но обязательно вернётся», – говорится в публикации.
Жителей Казани пригласили посетить приют и познакомиться с его питомцами поближе, а для потенциальных хозяев кошки подготовили специальную анкету
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