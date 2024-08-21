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«Приятно видеть интерес избирателей»: в Татарстане проходит проект «ИнформУИК»
В пяти городах Татарстана до 30 августа проводится проект «ИнформУИК». Члены избиркомов и волонтеры рассказывают жителям республики о Едином дне голосования 8 сентября и способах участия в нем, сообщает ЦИК РТ.
Увидеть участников проекта, одетых в специальную экипировку, можно на улицах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска. Подобная акция проводилась и весной, в преддверии выборов Президента России.
«Приятно видеть улыбки на лицах избирателей, интерес к голосованию, делиться полезной информацией. Видя такую отдачу, мы работаем с удвоенной энергией», — заявил заместитель председателя Центризбиркома Татарстана Андрей Нефедов.
Население информируют, кто сможет принять участие в голосовании на дому, как воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», узнать, где расположен избирательный участок, а также отвечают на другие вопросы.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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