«Приятно видеть интерес избирателей»: в Татарстане проходит проект «ИнформУИК»

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В пяти городах Татарстана до 30 августа проводится проект «ИнформУИК». Члены избиркомов и волонтеры рассказывают жителям республики о Едином дне голосования 8 сентября и способах участия в нем, сообщает ЦИК РТ.

Увидеть участников проекта, одетых в специальную экипировку, можно на улицах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска. Подобная акция проводилась и весной, в преддверии выборов Президента России.

«Приятно видеть улыбки на лицах избирателей, интерес к голосованию, делиться полезной информацией. Видя такую отдачу, мы работаем с удвоенной энергией», — заявил заместитель председателя Центризбиркома Татарстана Андрей Нефедов.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Население информируют, кто сможет принять участие в голосовании на дому, как воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», узнать, где расположен избирательный участок, а также отвечают на другие вопросы.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.