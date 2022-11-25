«Приятно, когда нас поддерживают»: В «Казань Экспо» для мобилизованных провели концерт

Сегодня исполнительный комитет Казани и министерство культуры РТ организовали два концерта для мобилизованных. Первый прошел на территории казанского танкового училища, второй в одном из павильонов «Казань Экспо». Первым на импровизированную сцену «Казань Экспо» вышел ведущий. Он поблагодарил военнослужащих за их отвагу и мужество.

«Уважаемые защитники отечества, все вы – настоящие патриоты своей страны и родного Татарстана. Вы – наши защитники, и этот концерт посвящен вам», – сказал он.

Открыл концерт для ребят Государственный хор Республики Татарстан, который исполнил любимую многими поколениями песню «Широка страна моя родная». Сначала мобилизованные стеснялись аплодировать и подпевать артистам, но выступающим удалось растопить сердца бойцов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следом выступила Чулпан Юсупова с песней «Жомга». К этому моменту военнослужащие уже немного расслабились и стали подпевать знакомым мотивам.

А когда Марина Карпова вышла с «Катюшей», один из мобилизованных спел с ней отрывок дуэтом. Ребята подбадривали и поддерживали бойца, хором подпевая всенародно любимой песне.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мобилизованные уже без стеснения стали аплодировать и подпевать артистам, а во время выступления Булата Хисметова они и вовсе пустились в пляс.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с одним из резервистов. Он рассказал почему такие концерты важны для наших бойцов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Для военнослужащих это большая поддержка. Приятно, когда нас так поддерживают, думают о нас. Это помогает психологически разгрузиться. Сейчас у меня отличное боевое настроение», – рассказал мобилизованный с позывным «Шеф».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Завершился концерт совместным выступлением артистов с песней «Мин яратам сине, Татарстан». Песню пели все военнослужащие. Когда артисты вышли на поклон, бойцы проводили их громкими аплодисментами и криками «Спасибо».