«Приятно ее получить» - Мело Тримбл отреагировал на награду MVP ноября в Единой лиге ВТБ

Фото: cskabasket.ru

Защитник ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал получение награды самого ценного игрока в Единой лиге ВТБ по итогам ноября.

«Это моя первая награда по итогам месяца за три года в лиге. Приятно наконец-то её получить. Но, что ещё важнее, хочу выразить огромную благодарность моим товарищам по команде и тренерскому штабу, которые сыграли ключевую роль в нашем в целом успешном ноябре», – цитирует Тримбла пресс-служба ЦСКА.

После 12 матчей «армейцы» располагаются на первой строчке в таблице Единой лиги ВТБ.