«Приятно, аж до слез»: в госпитале Челнов устроили новогодний сюрприз для ветеранов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Подарить новогоднее настроение тем, кто вынужден встречать праздники на больничной койке, – такую задачу перед собой поставили медики госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов. В преддверии Нового года они переодеваются в сказочных героев – Деда Мороза и Снегурочку, заходят в палаты, поздравляют пациентов, дарят мандарины и небольшие подарки. Главным же подарком врачи считают эмоции – именно они в совокупности с лечением дают положительный эффект и помогают людям быстрее идти на поправку.

Появление Деда Мороза и Снегурочки стало для пациентов настоящим сюрпризом. Один из них – ветеран СВО с позывным Юта – признался, что в этот момент вспомнил детство, когда радость от праздника была особенно острой и чистой.

Юта – в черной футболке, Салам Попалам – в зеленой.

«Папа на елку водил. На хлебозаводе работал. И вот так стишок рассказывал. Встал на табуретку. Рассказал стишочек. Мне Дедушка Мороз, помню, подарок дал – дельфина пластмассового, купаться в ванной. Вот тут то же самое почти – с мандаринами. Приятно, аж до слез», – рассказал он.

Сегодня в госпитале лечение и реабилитацию проходят 184 пациента. Это участники специальной военной операции, ветераны Великой Отечественной войны, а также их родные.

Ветеран СВО с позывным Салам Пополам поблагодарил персонал госпиталя за внимание и заботу.

«Очень приятно. Спасибо большое всему персоналу данной поликлиники, данного госпиталя, руководству, сотрудникам большое спасибо. Огромное внимание нам оказывают. Как с маленькими детьми: за ручку нас водят по всем кабинетам, по всем процедурам. Все здорово», – поблагодарил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ветеран с позывным Суровый отметил, что праздник стал частью выздоровления.

«Приятные моменты: Деда Мороза увидели, детство вспомнили. Как раз то время: подарки ждали. Новые одежды, новые надежды. Лечение проходим же, и заодно радостно стало, приятно. Положительный эффект дает нам это», – сказал он.

С теплом и улыбкой отреагировали и другие пациенты госпиталя. Альбина Городская призналась: «Мне захотелось даже песенку спеть: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла», то есть вспомнили детство».

«Мне сегодня с Кыш бабаем… жить захотелось сильнее», – добавила Насима Нафиева.

«Отличные эмоции. Благодарны. Спасибо. Даже настроение поднялось сразу. Молодцы», – поблагодарила медиков Суфия Атнакаева.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Акция стала для госпиталя доброй традицией. Она зародилась во время пандемии коронавирусной инфекции, когда многие пациенты были вынуждены встречать Новый год в изоляции, без близких и родных.

Главный врач госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова рассказала, как появилась эта идея.

«Мы в красную зону, переодевшись для того, чтобы поднять у пациентов настроение, поднять их дух, чтобы они быстрее выздоравливали, в первый раз пришли тогда. На сегодняшний день уже в пятый раз, пятый год подряд мы приходим с Дедом Морозом и Снегурочкой», – рассказала она.

Заместитель главного врача Андрей Багаев отметил, что для медиков эти встречи не менее важны, чем для пациентов.

«Когда ты видишь, что люди находятся на лечении и у них появляются эмоции, они хотят встретить этот Новый год со своими родными и близкими, здоровыми – это просто неотразимо, впечатления в их глазах, которые видишь», – поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В роли Снегурочки в этом году впервые выступила бухгалтер госпиталя Ландыш Губайдуллина.

«В роли Снегурочки я в первый раз. Увидев нас с Дедом Морозом, пациенты очень радовались. Глядя на них, мы тоже очень радовались. Встречали они нас очень радостно. Некоторые рассказывали стихи, пели песни, танцевали», – рассказала она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Медики госпиталя для ветеранов войн даже шутят, что мандарины у них волшебные. Наверное, на самом деле так оно и есть, потому что когда пациенты получают положительные эмоции, то болезнь отступает, и они гораздо быстрее выздоравливают.

В этот день все пациенты госпиталя для ветеранов войн получили свои волшебные мандарины и – что, пожалуй, еще важнее – частицу праздника, внимания и тепла, которые помогают не только лечиться, но и жить дальше с надеждой.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой