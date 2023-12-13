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Прихожанки мечети Лаишевского района начали готовить лапшу для бойцов СВО
Жители села Татарский Янтык Лаишевского района РТ не могли остаться в стороне и присоединились к поддержке земляков – военнослужащих в зоне СВО. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
С 23 ноября раз в неделю селяне встречаются в мечети. Умелицы уже изготовили 30 упаковок лапши для бойцов. Для этого им понадобилось 60 яиц.
«Недавно в краткосрочный отпуск приехал наш парень. Вот мы и решили отправить вместе с ним именные гостинцы, среди которых 10 упаковок лапши. Остальная партия уйдет следующим рейсом. Хотим, чтобы ребята почувствовали домашний уют, во время отдыха смогли поесть суп с домашней лапшой, которую им готовили родные и близкие», — поделилась Гульсина Мифтахова.
Остальные упаковки уже сегодня отправили на пункт сбора для дальнейшей отправки военнослужащим на передовую.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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