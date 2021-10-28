«Приходят сами и зовут соседей»: жители Казани участвуют в переписи населения

С 15 октября по 14 ноября по всей стране проходит Всероссийская перепись населения. В ней можно поучаствовать как дома (зайдя на сайт госуслуг либо дождавшись переписчика), так и на стационарных переписных пунктах. К последним предъявляется ряд требований, в том числе касающихся соблюдения мер безопасности против коронавируса Covid-19. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал контроллер одного из переписных участков Казани Николай Басков.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На входе в здание человека встречает наш сотрудник, который измеряет ему температуру и предлагает антисептик, после чего гражданин проходит на переписной участок. Важно отметить, что вход можно осуществить только при наличии медицинской маски», — отметил собеседник агентства.

Затем гостя встречает стационарный переписчик, который также должен носить маску, и начинает опрос. Для участия в переписи не нужно иметь при себе никаких документов, переписчик должен верить гражданину на слово. При этом он может переписать всю свою семью в любом стационарном пункте переписи, у них нет привязки к конкретному району или дому, пояснил Николай Басков.

Участнику переписи предстоит ответить примерно на 30 вопросов, которые касаются различных аспектов его жизни. Весь процесс занимает около десяти минут. По завершении процедуры можно взять буклетик с описанием проходящей переписи. Участок, который сегодня посетил корреспондент ИА «Татар-информ», располагается в библиотеке. Так что если образовалась очередь, посетитель может взять почитать книжку.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Люди активно приходят на наш участок, чувствуется их интерес. Когда человек приходит, я задаю ему несколько стартовых вопросов, после чего программа в планшете сама генерирует следующие вопросы, я их просто проговариваю. Все люди приходят с добрыми намерениями и уходят отсюда с хорошим настроением. Не было ни одного конфликтного случая. Многие и не знают, что здесь происходит, но после опроса говорят, что еще и позовут соседей прийти к нам на участок», — рассказала переписчик Екатерина Умрилова.

Только в Казани в проведении Всероссийской переписи населения задействованы более 2,7 тыс. человек, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Ранее на этом же стационарном участке в переписи поучаствовал руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.