«Приходят люди разных возрастов»: в Татарстане стартовали ярмарки вакансий

В рамках проведения сельскохозяйственных ярмарок, для татарстанцев также организованы ярмарки вакансий, где работодатели напрямую могут пообщаться с потенциальными работниками. В Казани одну из ярмарок посетила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок, и сегодня это вызывает большой интерес у людей разного поколения. Мы уже второй год подряд подключаемся к этим ярмаркам в рамках проекта «Ярмарка вакансий». Сюда приходят люди разных возрастов, кто-то ищет работу, кто-то хочет сменить вид деятельности, кто-то хочет посоветовать вакансию близкому или родственнику», – рассказала Зарипова.

Она добавила, что на прошлой неделе стартовала только первая ярмарка вакансий, и уже более ста человек обратились в Минтруд РТ по вопросам трудоустройства.

«Сельскохозяйственные ярмарки – это хороший инструмент, чтобы привлечь работников на предприятия города», – заявила Зарипова.

Сегодня в Казани на семи площадках представлены разные работодатели, на одной точке порядка 15 предприятий.

«Мы участвуем практически на всех ярмарках, стараемся пригласить любой контингент. С ярмарок на наши вакансии откликаются около 5-10 человек. Хотелось бы, конечно, больше, но сейчас на рынке большой дефицит рабочих по всей стране, поэтому для нас важен и один человек. Мы стараемся пригласить максимальное количество с этих ярмарок», – поделился директор по персоналу Казанского вертолётного завода холдинга «Вертолёты России» Николай Липатов.

Отмечается, что ярмарки вакансий помогают не только людям, ищущим работу, но и самим работодателям. В Казани они проходят каждые выходные на площадках сельскохозяйственных ярмарок.

Материал и фото Яны Кузахметовой