«Приходится смотреть наверх, прислушиваться к звукам»: боец Хабиб о новой войне и дронах

Боец с позывным Хабиб из Высокогорского района — доброволец. Он сам пошел в военкомат с началом мобилизации, на передовой оказался в октябре 2022 года.

«В один прекрасный день проснулся и решил пойти. Это было в октябре. Оказавшись в действующей армии, через два-три месяца понял, что идет новая война — задействованы дроны. Приходится постоянно смотреть наверх, прислушиваться к разным звукам. Воюем, даже не видя противника. Война — одни коптеры. Приходиться по ним стрелять, чтобы они не могли прорваться в наш тыл. Всё делаем для этого», — заявил Хабиб.

У бойцов была машина, которая использовалась для перевозки раненых, доставки продуктов и воды. Однажды благодаря этому авто бойцы остались в живых: сиденья машины смягчили удар.

«Дрон-камикадзе залетел в машину. Ранило троих. От „Нивы“ ничего не осталось, она просто-напросто взорвалась. Когда это всё произошло, с нами было два медика. Они всем нам помогли, всё сделали. Подогнали „УАЗик“, создав дымовую завесу, и вывезли раненых. Затем их увезли дальше в больницу», — рассказал Хабиб.

Увернуться от обстрелов получается не всегда. Боец вспомнил случай, когда погиб боевой товарищ.

«Стоим мы однажды. Вдруг начинает работать миномет. Произвел несколько обстрелов, зацепило двоих наших ребят. Один из них оказался в больнице сейчас, а второй погиб», — с грустью сказал военный.

Хабиб служит в части, находящейся на Херсонском направлении. Позиции находятся вдоль Днепра. Задача — не дать противнику пройти через реку. Особенно бдительными надо быть ночью, заметил он.

«Украинцы собирают определенную группу, которая ночью пытается переправиться через Днепр. В такие моменты у нас постовые стоят. Они следят за всем этим. Мы уничтожаем противника. Однако укропы могут нас и обойти. Поэтому всегда в любом случае надо внимательно следить. Несмотря на то, что берег заминирован, надо быть бдительным, постоянно смотреть через тепловизор, чтобы не пропустить врага», — подчеркнул Хабиб.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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