«Приходите, копайте – у вас все впереди»: как в Болгаре проходит международная археошкола

В Болгаре открылась 12-я Международная археологическая школа, которая продлится до 25 августа. Она объединила 80 участников из России и пяти стран мира. Молодые ученые, студенты и специалисты изучают современные методы реставрации артефактов, исследуют тюркские корни русской культуры и обмениваются опытом сохранения исторической памяти.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«17 кандидатов наук – это минус, но в то же время и плюс»

Болгарская международная археологическая школа, которая в этом году проходит уже двенадцатый раз, за время своего существования объединила 500 участников из 50 стран. Среди них – 400 специалистов в области археологии, управления и сохранения историко-культурного наследия, а 17 человек уже защитили кандидатские диссертации.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Семнадцать кандидатов наук – это минус, но в то же время и плюс, так как такое количество кандидатов в этом направлении – это тоже много, но нам всегда не хватает», – высказался президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, добавив, что ученые сохраняют нашу историю.

В этом году в археологическую школу приехали 80 участников из 24 регионов России и пяти стран мира. Среди них – студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, молодые ученые и специалисты. Многие приезжают сюда не впервые, а для некоторых участие становится возможностью пройти повышение квалификации.

Молодой ученый Анастасия Муратбакиева принимает участие в школе уже в третий раз. В этом году она выбрала секцию по реставрации бересты и изделий из кости – в Музее археологии Санкт-Петербурга, где она работает, готовятся принять коллекцию берестяных предметов.

«Для меня это очень важно, так как нужно уметь обращаться с этим материалом для дальнейшей работы», – поделилась участница.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Школа проходит в формате лекций и семинаров, которые, по словам участников, нередко длятся допоздна. Иногда они остаются и после официальных занятий, чтобы завершить начатую работу. На лекциях слушатели получают теоретические знания, которые затем применяют на практике, работая с артефактами.

Участники отмечают, что школа дает не только ценные профессиональные навыки, но и возможность завести полезные знакомства. В завершение программы проводится научная конференция, где каждый может представить свои достижения и опубликовать статью в журнале «Археология Евразийских степей».

«Приходите, копайте – у вас все впереди!»

Пленарное заседание открыл президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Он подчеркнул значимость и пользу Болгарской международной археологической школы, отметив, что здесь стремятся донести до участников самые актуальные научные наработки, связанные с археологией и подготовкой кадров. Минниханов также сообщил новость о планах по обустройству спортивно-оздоровительного лагеря, который станет всесезонным, чтобы участники школы могли проживать в более комфортных условиях.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Президент АН РТ также привел историческую справку о татарах, отметив, что этот народ существовал еще в V веке, хотя тогда так не назывался. Он подчеркнул, что у молодого поколения есть возможность проводить исследования в этом направлении. «Приходите, копайте – у вас все впереди!» – призвал участников Рифкат Минниханов.

«Вы находите и открываете миру источники прошлого»

С приветственным словом также выступила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она подчеркнула, что Министерство культуры является одним из главных участников, заинтересованных в проведении Болгарской международной школы. По ее словам, в современном мире культуру часто воспринимают лишь как развлекательную сферу: концерты, кино, театры. Однако многие не задумываются о том, что культурные программы, реализуемые в том или ином регионе, напрямую связаны с его культурным и генетическим кодом.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Ирада Аюпова также представила краткую историческую справку о предках жителей Поволжья, которые были кочевниками и входили в состав Тюркского каганата. В X–XI веках они начали переходить к оседлому образу жизни, и именно в этот период сформировалась Волжская Булгария с двумя крупнейшими городами – Болгаром и Биляром.

«Археология – уникальная наука. Я вам искренне завидую: вы находите и открываете миру источники прошлого, которые являются реальными документами. В рамках вашей школы эти артефакты становятся загадками и ребусами, которые вам предстоит разгадать», – сказала Ирада Аюпова.

Связь тюркской и русской культуры

На пленарном заседании выступили и научные руководители школы. Среди них – старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Денис Пежемский. Он подчеркнул, что археология тесно связана с другими науками: для точного изучения артефактов археологам необходимы знания из физики, зоологии, геологии и других дисциплин. Это особенно важно при отсутствии письменных источников, которых чем глубже уходит исследование в прошлое, тем меньше.

В этом году школа посвящена реставрации археологических находок. Пежемский отметил, что долгое время вопрос консервации, реставрации и сохранения останков древних людей оставался без должного внимания, и выразил уверенность, что в нынешнем сезоне этой теме будет уделено особое место.

Фото: © «Миллиард.Татар»

Он также поделился впечатлениями от поездки в Республику Тыва, где ему удалось увидеть спектакль «Субедей», посвященный одноименному историческому персонажу – полководцу армии Чингисхана, происходившему из народа урянхаев. Авторы постановки выразили глубокое уважение к этой личности, считая ее героической, хотя для русской истории она во многом ассоциируется с бедствиями, принесенными монголами.

Пежемский выразил обеспокоенность недостаточным вниманием к процессу тюркизации русской культуры, происходившему в XIV–XV веках. В качестве примера он привел слово «очаг», имеющее тюркское происхождение, а также названия элементов одежды XVII века, большинство из которых также пришли из тюркской традиции. Ученый рассказал и о семейном портрете Ивана Великого, на котором князь держит на руках свою внучку Анастасию – красавицу с азиатскими чертами, дочь татарского царевича Худайкула, принявшего православие под именем Петр.

«У нас есть о чем говорить. Чем глубже и длиннее наша историческая память, тем мы сильнее и тем больше нас объединяет. И ничто, конечно, не сможет разъединить нашу великую Россию», – подчеркнул Пежемский.

Илюза Исхакова, «Миллиард.Татар»