«Привыкать не пришлось»: боец СВО из Пестрецов рассказал о возвращении к мирной жизни
Жизнь Ильгама Ахметзянова из Пестрецов до мобилизации шла привычно: семья, двое детей, стабильная работа водителем штабелера. Повестку он получил прямо на рабочем месте – позвонили и сообщили, что необходимо прибыть на пункт сбора. Он собрал сумку и в назначенный день пришел к военкомату. Это была первая волна мобилизации и полная неизвестность впереди.
В зоне СВО Ильгам служил в войсках связи. Вместе с сослуживцами жил в блиндажах и траншеях, которые бойцы копали сами. Быт был тяжелым, но поддержку оказывала гуманитарная помощь – консервы, сладости и особенно письма от школьников.
«Писали дети из родного села Конь, где я сам учился и чьих отцов хорошо знаю. Мысли о том, что это сын или дочка моего знакомого, друга или односельчанина, грели душу. Письма шли со всей России: откроешь коробку, а там школьник из далекого города передает тебе большой привет», – вспоминает он.
Через полтора года службы Ильгам получил тяжелое ранение. Во время выполнения боевого задания он попал под минометный обстрел – пострадали обе ноги и рука.
«Я не мог ни встать, ни двинуться. Рядом оказался ротный фельдшер Серега из Бугульминского района. Когда меня занесли в блиндаж, я уже много крови потерял. Он правильно оказал первую помощь – остановил кровь, поставил систему. Примерно через два часа меня вынесли к медикам. А дальше я уже ничего не помню», – говорит Ильгам.
В сознание он пришел на следующий день в городском госпитале Луганской области. В течение двух суток его, как тяжело раненого, перевезли в Красногорск, затем в Москву.
«В госпиталях есть волонтеры. Если у тебя нет телефона, они дают возможность позвонить. Я сначала даже номер родных вспомнить не мог, хотя знал его наизусть. Потом вспомнил, связался с домом, сказал, что со мной все хорошо, сообщил, где нахожусь. И все ко мне приехали», – рассказывает он.
В больнице Ильгам провел девять месяцев и перенес семь операций. Врачам удалось сохранить все конечности. Сейчас он передвигается на костылях, дома может ходить с тростью. При этом, по его словам, к мирной жизни он вернулся быстро.
«Привыкать не пришлось. Я как будто и не уезжал никуда», – отмечает он.
Реабилитацию военнослужащий проходил при поддержке фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор Физалия Никитина помогает с оформлением документов и юридическими вопросами, направила его на установление группы инвалидности. У Ильгама есть сертификат на получение новых костылей и сезонной обуви за счет государства.
Главной опорой для него остается семья. В первый отпуск он приехал домой сюрпризом – в свой день рождения. С супругой Айгуль Ильгам познакомился 15 лет назад, а в этом году их браку исполняется 10 лет. В первые месяцы после ранения, когда он был лежачим пациентом, жена постоянно находилась рядом и ухаживала за ним. В семье растут две дочери – восьмилетняя Амина и четырехлетняя Зарина.
Сегодня, по мере сил, Ильгам участвует в волонтерской работе: вместе с друзьями в родном селе изготавливает окопные свечи. Для него это продолжение той же ответственности, которая однажды привела его на передовую.
О контрактной службе он говорит без громких слов, но твердо. «У каждого своя голова на плечах, каждый сам решает. Отговаривать или уговаривать – неправильно. Но если не мы, то кто остановит то безобразие, которое происходит на той стороне. Я считаю себя патриотом и свою долю, свой вклад в этом деле я внес», – отметил он.
Ильгам Ахметзянов награжден медалью «За воинскую доблесть» и орденом Мужества.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.
Материла подготовлен при участии Люции Сиразеевой.