«Привыкать не пришлось»: боец СВО из Пестрецов рассказал о возвращении к мирной жизни

На фото: 2023 год. Ильгам Ахметзянов. Фото из личного архива

Жизнь Ильгама Ахметзянова из Пестрецов до мобилизации шла привычно: семья, двое детей, стабильная работа водителем штабелера. Повестку он получил прямо на рабочем месте – позвонили и сообщили, что необходимо прибыть на пункт сбора. Он собрал сумку и в назначенный день пришел к военкомату. Это была первая волна мобилизации и полная неизвестность впереди.

В зоне СВО Ильгам служил в войсках связи. Вместе с сослуживцами жил в блиндажах и траншеях, которые бойцы копали сами. Быт был тяжелым, но поддержку оказывала гуманитарная помощь – консервы, сладости и особенно письма от школьников.

«Писали дети из родного села Конь, где я сам учился и чьих отцов хорошо знаю. Мысли о том, что это сын или дочка моего знакомого, друга или односельчанина, грели душу. Письма шли со всей России: откроешь коробку, а там школьник из далекого города передает тебе большой привет», – вспоминает он.

Через полтора года службы Ильгам получил тяжелое ранение. Во время выполнения боевого задания он попал под минометный обстрел – пострадали обе ноги и рука.

«Я не мог ни встать, ни двинуться. Рядом оказался ротный фельдшер Серега из Бугульминского района. Когда меня занесли в блиндаж, я уже много крови потерял. Он правильно оказал первую помощь – остановил кровь, поставил систему. Примерно через два часа меня вынесли к медикам. А дальше я уже ничего не помню», – говорит Ильгам.

В сознание он пришел на следующий день в городском госпитале Луганской области. В течение двух суток его, как тяжело раненого, перевезли в Красногорск, затем в Москву.

«В госпиталях есть волонтеры. Если у тебя нет телефона, они дают возможность позвонить. Я сначала даже номер родных вспомнить не мог, хотя знал его наизусть. Потом вспомнил, связался с домом, сказал, что со мной все хорошо, сообщил, где нахожусь. И все ко мне приехали», – рассказывает он.

В больнице Ильгам провел девять месяцев и перенес семь операций. Врачам удалось сохранить все конечности. Сейчас он передвигается на костылях, дома может ходить с тростью. При этом, по его словам, к мирной жизни он вернулся быстро.

«Привыкать не пришлось. Я как будто и не уезжал никуда», – отмечает он.

Фото: 2024 год. Семья Ахметзяновых. Жена Айгуль с дочерьми Аминой и Зариной приехали в Москву в госпиталь, чтобы навестить Ильгама. Фото из семейного архива

Реабилитацию военнослужащий проходил при поддержке фонда «Защитники Отечества». Социальный координатор Физалия Никитина помогает с оформлением документов и юридическими вопросами, направила его на установление группы инвалидности. У Ильгама есть сертификат на получение новых костылей и сезонной обуви за счет государства.

Главной опорой для него остается семья. В первый отпуск он приехал домой сюрпризом – в свой день рождения. С супругой Айгуль Ильгам познакомился 15 лет назад, а в этом году их браку исполняется 10 лет. В первые месяцы после ранения, когда он был лежачим пациентом, жена постоянно находилась рядом и ухаживала за ним. В семье растут две дочери – восьмилетняя Амина и четырехлетняя Зарина.

Сегодня, по мере сил, Ильгам участвует в волонтерской работе: вместе с друзьями в родном селе изготавливает окопные свечи. Для него это продолжение той же ответственности, которая однажды привела его на передовую.

О контрактной службе он говорит без громких слов, но твердо. «У каждого своя голова на плечах, каждый сам решает. Отговаривать или уговаривать – неправильно. Но если не мы, то кто остановит то безобразие, которое происходит на той стороне. Я считаю себя патриотом и свою долю, свой вклад в этом деле я внес», – отметил он.

Ильгам Ахметзянов награжден медалью «За воинскую доблесть» и орденом Мужества.

