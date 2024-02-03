«Привык к звукам пулеметов и гранатометов»: боец из Мамадыша рассказал о буднях на СВО

Фото: Николай Михайлов

Уроженец Мамадышского района Айнур, добровольно ушедший в зону СВО, исполняет обязанности помощника начальника штаба на передовой. Когда началась спецоперация, он регулярно следил за происходящими там событиями.

Когда в 2022 году стартовала частичная мобилизация, у него возникло желание отправиться на передовую. Супруга Гузелия и родные пытались отговорить его от этого шага, ведь мужчине «не грозила» мобилизация. Но Айнур твердо был намерен уйти на фронт.

Фото: Николай Михайлов

«Я осознанно решил добровольно пойти на фронт. Конечно, семья и родные были против, пытались даже отговорить. Но я чувствовал в себе ответственность, патриотизм и не изменил своего решения. И не жалею об этом», — признался он.

На полигоне вчерашний подполковник полиции начал службу в качестве рядового. Через месяц пребывания на передовой он получил звание лейтенанта, начал командовать взводом. Сегодня Айнур является старшим лейтенантом, исполняет обязанности помощника начальника штаба батальона.

«На полигоне мы уже почти привыкли к звукам автоматов, пулеметов и гранатометов. В первый же день на поле боя попали под обстрел минометов. Слава Богу, тогда погибших не было. Немного спустя вражеские огневые точки были уничтожены нашими воздушно-космическими силами», — рассказал он о первых днях на передовой.

Фото: Николай Михайлов

В августе прошлого года во время отпуска военнослужащий приобрел подержанную «Ниву», а после окончания отпуска поехал за рулем автомобиля в зону СВО. Один раз попал под обстрел, и осколок снаряда вдребезги разбил заднее стекло, а сам Айнур чудом уцелел.

«После дождей там все дороги и поля превращаются в непроходимое месиво. А у „Нивы“ прекрасная проходимость. На ней я каждый день подвожу на передовую продукты и боеприпасы. Иногда приходится вывозить и раненых солдат на безопасные позиции. Наш штаб находится немного дальше, в тылу от линии боевого столкновения. Там нельзя пользоваться навигатором, иначе вмиг прилетит вражеский дрон-камикадзе, снаряд или мина. Поэтому на новых территориях приходится ездить по карте», — рассказывает боец.

Недавно он приезжал в очередной отпуск. В одном из казанских автосервисов немного подлатал своего «железного коня». Сотрудники сервиса, узнав, что эта «Нива» приехала с передовой, сделали скидку на ремонт.

На этот раз Айнур отправился из Мамадыша на своей машине, под завязку набив ее гуманитарным грузом. С ним еще поехал солдат из Зеленодольска с позывным Перс, который тоже приезжал в отпуск.

Фото: Николай Михайлов

Солдаты, служащие с Айнуром в одном подразделении, безмерно благодарны за оказание гуманитарной помощи руководству и жителям района. С особенным трепетом солдаты передовой хранят письма от детей.

«Они нашли свои места на стенах блиндажей. Ни одно из этих трогательных, искренних писем, написанных с детским добродушием, сердечностью, не останется в блиндаже. Мы всех их заберем с собой, когда с Богом пойдем в наступление», — сказал наш земляк.